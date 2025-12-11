Conform unui sondaj realizat de tbi bank pe 1.011 respondenți din întreaga țară, aproape jumătate dintre români (49%) plănuiesc să cheltuie mai puțin în acest an comparativ cu decembrie 2024. Doar 11% intenționează să aloce sume mai mari, iar 40% estimează că își vor menține bugetul la nivelul anterior.

Conform datelor tbi bank, aproape 48% dintre români intenționează să își limiteze cheltuielile de Crăciun la maximum 500 de lei, 15,3% plănuiesc să aloce între 500 și 700 de lei, iar 16,7% estimează un buget între 700 și 1.000 de lei. Sondajul mai arată că prudența românilor se reflectă și în sursa finanțării achizițiilor: aproximativ 85% vor folosi economii personale sau salariile lunilor precedente, ceea ce explică reducerea sau menținerea bugetului la nivelul anterior, chiar și în contextul creșterii prețurilor.

Pentru cei care nu au economii disponibile, aproape 15% dintre respondenți plănuiesc să apeleze la credite sau soluții de finanțare care permit plata în rate fără dobândă, astfel încât să-și gestioneze mai flexibil bugetul. În rândul acestora, 61% consideră că dobânda și condițiile de rambursare sunt factorii cei mai importanți, iar 18% pun accent pe valoarea lunară a ratei.

„Observăm în acest an o schimbare semnificativă în modul în care românii își gestionează resursele odată cu creșterea prețurilor și scăderea puterii de cumpărare, trecând tot mai mult de la cheltuieli spontane la o abordare financiară mai prudentă. Bugetele se restrâng, fiind recalibrate la realitățile economice actuale, iar deciziile de cumpărare se concentrează tot mai mult pe necesitate și valoare reală chiar și în cazul sărbătorilor de iarnă, o perioadă când cheltuielile cresc pe toate planurile”, spune Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi.

Chiar și cu un buget similar celui alocat anul trecut, românii se așteaptă să cumpere mai puține cadouri în acest an. Aproape 32% dintre respondenți consideră că prețurile cadourilor au crescut cu aproximativ 30% față de Crăciunul 2024, iar 18% estimează majorări de 40% sau chiar mai mult.

Atunci când aleg cadourile, peste 83% dintre români se ghidează după preferințele destinatarilor, iar 78% își planifică achizițiile din timp. De asemenea, reducerile și promoțiile sunt un factor important pentru 70% dintre respondenți. În privința tipului de produse, 38% se concentrează pe articole de beauty și fashion, 28% pe jucării, iar peste 25% se orientează către electronice care se încadrează în buget.

În ceea ce privește numărul cadourilor, aproape 46% dintre români vor oferi 2-3 daruri, în principal pentru familie și apropiați, în timp ce 28,6% plănuiesc să dăruiască între 4 și 5 cadouri. Înțelegând dificultățile financiare generale, 69% dintre respondenți se așteaptă să primească mai puține cadouri în acest an comparativ cu 2024, iar aproximativ 12% consideră că acestea vor fi și mai ieftine.

Sondajul, realizat de tbi bank în octombrie 2025 prin platforma iVox, a analizat obiceiurile de cumpărare ale românilor pentru Black Friday și Crăciun, pe un eșantion de 1.011 utilizatori de internet din întreaga țară. Peste 53% dintre participanți sunt bărbați, iar peste 30% lucrează în sectorul de stat.