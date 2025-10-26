Profesorul de economie Cristian Păun explică, într-o postare pe rețelele de socializare, motivele pentru care Carrefour a decis să părăsească România. Potrivit acestuia, decizia este determinată în principal de povara fiscală excesivă și de reglementările abuzive, care descurajează investițiile și afectează negativ climatul de afaceri.

„Carrefour pleacă din România! Vorba aia, nu pleacă câinele de la măcelărie. Sigur că pleacă. Dacă măcelăria e goală, pleacă. Dacă măcelarul aleargă după câini să îi facă salam, pleacă”.

Economistul Cristian Păun subliniază că decizia marilor companii de a părăsi România nu poate fi atribuită doar taxelor ridicate sau controalelor excesive, deși acestea au fost numeroase și împovărătoare pentru sector. El critică totodată discursul suveranist anticorporatist, care tratează corporațiile străine ca pe „dușmani ai economiei naționale” și le acuză de practici abuzive sau de lipsă de contribuție locală, considerând că astfel de atitudini afectează climatul investițional și provoacă descurajarea investitorilor.

„Desigur, problema nu este deloc taxarea aberantă, stupidă a acestui sector. După ce i-am umplut de taxe (pe stâlp, pe cifră de afaceri, pe „supraprofit”, pe valoarea adăugată), clar nu pleacă din acest motiv. După ce i-am frecat la ridiche cu tot felul de controale în care vânam păianjenii de pe rotoarele frigiderelor, de ce ar mai sta pe aici”, adaugă Cristian Păun. „După ce îi facem în toate felurile, de la «stăpâni de sclavi» la «ticăloși» care nu vând nimic românește, mă mir că au rezistat atât. Suveraniștii aplaudă frenetic! Am înfrânt încă un «dujman» de clasă”, mai spune Cristian Păun.

Suveranistul se declară satisfăcut de plecarea Carrefour, criticând prețurile mari ale retailerului. Totuși, nu ia în calcul o întrebare esențială: reducerea numărului de magazine importante, precum Carrefour, nu ar putea duce la creșterea prețurilor și scăderea calității produselor pentru consumatori?

Retailerul francez Carrefour a demarat procesul de vânzare a magazinelor din România, parte a unui plan global de dezinvestire care vizează și Polonia și Argentina. Compania a angajat banca BNP Paribas pentru a evalua interesul potențialilor cumpărători și pentru a asista în procesul de tranzacție. În Italia, Carrefour și-a vândut deja cele 1.200 de magazine către New-Princes Group.

În România, Carrefour a raportat vânzări de 2,3 miliarde de euro în primele nouă luni din 2025, în creștere cu 1,9% față de anul precedent, însă ritmul de avans a fost redus din cauza măsurilor de austeritate care au afectat consumul. Rețeaua locală cuprinde 458 de unități: 55 de hipermarketuri, 188 de supermarketuri, 187 de magazine de proximitate și 28 de unități de tip soft discount. România reprezintă a patra piață europeană ca mărime pentru Carrefour, după Franța, Spania și Belgia.

Economistul Cristian Păun avertizează că pierderea unui jucător de talia Carrefour ar trebui să fie un semnal serios de îngrijorare pentru piața românească.