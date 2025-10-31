Primul produs vizat de avertismentele ANSVSA a fost mierea de tei „Strop de Soare”, produsă de compania Apicola Costache.

Analizele efectuate în laborator au indicat prezența cloramfenicolului, un antibiotic cu spectru larg care nu mai este permis în Uniunea Europeană în produsele alimentare de origine animală.

Reprezentanții autorității au explicat că măsura de retragere de pe piață și rechemarea produsului de la consumatori a fost declanșată imediat după confirmarea rezultatelor.

Cloramfenicolul a fost utilizat în trecut în tratamentul infecțiilor bacteriene la oameni și animale, însă a fost interzis din cauza riscului ridicat pentru sănătate, inclusiv a posibilității de a provoca reacții toxice severe.

Un alt produs retras a fost „Fasolea cu cârnați Maestro”, comercializată în mai multe lanțuri de magazine din România. Acesta a fost identificat ca având un nivel ridicat de substanțe neconforme, iar autoritățile au dispus scoaterea sa imediată de la vânzare.

În trimestrul al treilea din 2025, ANSVSA a desfășurat o amplă campanie de verificare a operatorilor din industria alimentară. Au fost efectuate 136.206 controale la nivel național, în unități care produc, procesează sau comercializează alimente de origine animală și nonanimală.

Domeniile vizate au inclus industria cărnii, a laptelui, a peștelui, producția de miere și ouă pentru consum, sectorul de panificație, alimentația publică și băuturile alcoolice și nealcoolice.

În urma acestor acțiuni, inspectorii au aplicat 3.885 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 35.098.800 de lei.

Autoritatea a emis, de asemenea, 194 de ordonanțe de suspendare și 356 de ordonanțe de interzicere a activității pentru operatorii care nu respectau normele sanitar-veterinare.

Ca urmare a neregulilor constatate, ANSVSA a dispus reținerea și neutralizarea a 98.125 kg de carne, produse din carne, pește și derivate, precum și a 8.468 de ouă și 75.016 produse alimentare de origine nonanimală. Toate au fost direcționate către unități specializate în distrugerea produselor improprii consumului uman.

De asemenea, în rețeaua națională de laboratoare au fost prelevate 18.698 probe de alimente, dintre care 186 s-au dovedit neconforme. Rezultatele au confirmat prezența unor reziduuri interzise, contaminanți biologici sau substanțe farmaceutice folosite ilegal în procesul de producție.

Conducerea ANSVSA a reiterat faptul că scopul campaniei este eliminarea completă a practicilor care pot pune în pericol siguranța alimentară și sănătatea populației.