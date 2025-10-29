În trimestrul al treilea din 2025, inspectorii ANSVSA au derulat o amplă campanie de verificări la operatorii economici din industria alimentară – de la producători și procesatori până la comercianți și unități de alimentație publică. Scopul acțiunii a fost identificarea neregulilor care pot afecta sănătatea consumatorilor și verificarea respectării normelor de igienă și siguranță alimentară.

Au fost vizate unități din multiple sectoare: carne, lapte, pește și produse din pescuit, miere, ouă pentru consum, panificație, patiserie, morărit, precum și fabrici de băuturi răcoritoare și alcoolice.

În total, 136.206 controale au fost efectuate pe întreg teritoriul țării, soldate cu 3.885 de amenzi, în valoare cumulată de 35.098.800 lei.

Ca urmare a abaterilor descoperite, inspectorii sanitar-veterinari au dispus 194 de ordonanțe de suspendare a activității și 356 de ordonanțe de interzicere totală a desfășurării activităților în unități considerate cu risc ridicat pentru sănătatea publică.

În paralel, 98.125 de kilograme de produse alimentare – carne, preparate din carne, pește și produse din pește – au fost retrase de pe piață și direcționate către unități specializate de neutralizare. Alte 8.468 de ouă și 75.016 produse de origine nonanimală au fost, de asemenea, eliminate din circuitul comercial.

Laboratoarele ANSVSA au analizat 18.698 de probe prelevate în cadrul controalelor, iar 186 dintre acestea au fost declarate neconforme.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a declarat că instituția va continua să acționeze ferm pentru a preveni orice risc alimentar și a asigura respectarea standardelor europene în domeniu.

„Acțiunile noastre sunt orientate către protejarea sănătății publice. Rezultatele acestor controale demonstrează că ANSVSA rămâne fermă în aplicarea legii și în asigurarea unui nivel ridicat de siguranță alimentară în România. Toleranța zero față de abaterile care pot pune în pericol sănătatea publică este și va rămâne principiul care ghidează activitatea instituției”, a transmis Alexandru Bociu.

Inspectorii au descoperit o serie de nereguli grave, de la lipsa igienei în spațiile de producție până la lipsa documentelor de trasabilitate. Printre principalele probleme se numără:

-Igiena necorespunzătoare – spații murdare, depozitare improprie, echipamente neigienizate, lipsa dezinsecției și deratizării, prezența insectelor;

-Deficiențe în aplicarea sistemului HACCP – documentație incompletă, monitorizări insuficiente, implementare parțială;

-Produse neconforme – ambalaje deteriorate, etichetare greșită, lipsa buletinelor de analiză, modificări de gust, culoare sau miros;

-Lipsa documentelor de trasabilitate – imposibilitatea de a identifica originea produselor;

-Probleme privind personalul – angajați fără echipamente de protecție sau fără fișe medicale actualizate.

ANSVSA precizează că sancțiunile au fost aplicate acolo unde deficiențele nu au fost remediate în termenul legal sau unde s-a constatat un risc crescut pentru siguranța alimentară.

Autoritatea reamintește consumatorilor că pot semnala orice suspiciune privind calitatea sau siguranța produselor alimentare apelând Call Center-ul ANSVSA – 0800.826.787, număr gratuit disponibil din orice rețea de telefonie.

De asemenea, ANSVSA recomandă publicului să achiziționeze produse doar din spații autorizate, unde se respectă condițiile de igienă și siguranță alimentară, și să verifice cu atenție etichetele, termenele de valabilitate și condițiile de depozitare.