În fața presei locale din Teleorman, Sorin Grindeanu a transmis un semnal de alarmă privind riscul blocării investițiilor publice, dacă plățile către firmele care lucrează pe șantierele statului nu sunt efectuate la timp. Acesta a explicat că sute sau chiar mii de companii autohtone riscă să fie împinse spre faliment, în lipsa decontărilor pentru lucrările executate.

„Să știți că în momentul în care nu plătești sute sau mii de firme care au făcut lucrări luni de zile, riști să închizi acele firme care marea lor majoritate sunt firme românești, 99%, nu sunt multinaționale cele care lucrează la Anghel Saligny și sunt angajați români. Și atunci transformi o criză bugetară într-o criză economică”, a spus Grindeanu.

Fostul ministru al Transporturilor a arătat că problemele de finanțare din proiectele de infrastructură pot genera efecte în lanț, de la pierderea locurilor de muncă la scăderea veniturilor bugetare. El a subliniat că investițiile nu trebuie oprite, mai ales în contextul în care programele finanțate prin fonduri europene sau guvernamentale reprezintă un pilon important al economiei naționale.

Declarațiile sale vin după mai multe semnale din mediul de afaceri privind întârzierile la plata lucrărilor publice. Sorin Grindeanu a insistat că deciziile legate de investiții nu trebuie luate exclusiv din rațiuni contabile, ci cu o viziune economică pe termen lung.

În aceeași conferință, liderul social-democrat a vorbit despre stadiul proiectului Autostrăzii București–Alexandria, menționând că, deși nu mai deține portofoliul de la Transporturi de câteva luni, va continua să monitorizeze evoluția proiectului.

„Revenind, studiul de fezabilitate (n.red – pentru proiectul Autostrăzii București-Alexandria), dar nu mai sunt la Transporturi de 3-4 luni, nu înseamnă că fug de răspundere, să nu fiu prost înțeles. O să urmăresc foarte atent acest proiect. Și știți de ce? Pentru că este printre puținele proiecte, dacă e să luăm un singur criteriu în considerare, important în fața CE, și anume coeficientul de trafic. Coeficientul de trafic pentru acest drum București-Alexandria este unul din cele mai ridicate din țară”, a explicat Grindeanu.

Acesta a subliniat că investițiile în infrastructura rutieră trebuie să fie o prioritate pentru orice guvern, indiferent de componența politică. În opinia sa, România trebuie să decidă clar care sunt direcțiile majore de dezvoltare pentru următorii ani.

„Finanțarea dacă stăm să ne uităm după diverse abordări guvernamentale, nu știu dacă n-ar trebui cu orice risc găsită, nu doar pentru București-Alexandria, ci și pentru Pașcani-Suceava și pentru Iași-Tg. Mureș. Noi trebuie să ne hotărâm ca țară, ce vrem să facem în următorii 3-5 ani? Terminăm autostrăzile? Hai să terminăm autostrăzile, facem un efort, și avem o rețea decentă. După cei 5 ani ce facem? Spitale în fiecare reședință de județ și facem și căi ferate. Nu se poate face în același timp”, a adăugat liderul PSD.

Rugat să spună dacă se angajează personal în sprijinirea proiectului, Grindeanu a răspuns că susținerea sa depinde de disponibilitatea partenerilor de dialog din Guvern.

„Mă angajez atât timp cât am parteneri de dialog, pare că în ultimele zile dialogul lipsește așa, dar în mine aveți un susținător”, a precizat acesta.

În partea a doua a conferinței, Grindeanu a abordat și subiectul tensiunilor din coaliția de guvernare, reiterând că PSD nu intenționează să părăsească Executivul, în ciuda divergențelor apărute în ultimele săptămâni.

„Noi n-am intrat la guvernare ca să ieșim. Noi am luat această decizie, cred că am fost vreo 4.700-4.800 de președinți care am votat online atunci, în urmă cu câteva luni, și am votat într-un procent covârșitor să intrăm la guvernare. Dar să intrăm pentru a fi parteneri serioși, pentru a veni cu know-how-ul nostru, pentru a face politici publice pentru români”, a afirmat Grindeanu.

El a arătat că PSD nu este un partener pasiv, ci unul care contribuie activ la procesul decizional.

„Nu suntem într-o poziție în care zice cineva ceva în coaliție și toți ceilalți trebuie să luăm poziția de drept și să spunem ‘da, să trăiți’. Spunem și noi câteodată, prea rar, din punctul meu de vedere, că unele lucruri nu merg bine, că trebuie făcute altcumva. Asta nu înseamnă lipsă de loialitate”, a explicat președintele interimar al PSD.

Referindu-se la Ordonanța 52, Grindeanu a afirmat că social-democrații au criticat actul normativ pentru conținutul său, nu din motive politice.

„Ce s-ar dori de la noi? Dacă a fost proastă Ordonanța 52, să spunem că n-a fost proastă? Că am pus CSS pentru deținuții politici și pentru veteranii de război, așa refacem noi deficitul? Că am pus CSS pentru tinerele mame? Nu să tăcem din gură”, a spus acesta.

Grindeanu a mai precizat că, deși în prezent nu se discută o ieșire a PSD de la guvernare, partidul va analiza în perioada următoare modul în care funcționează parteneriatul din coaliție.

„Astăzi nu poate să ducă la ruperea coaliției, dar da, la un moment dat va exista o evaluare. Și o vom face și noi în interior, în același for cu toți cei aproape 5.000 de colegi. Nu vom decide singuri cei din conducere, pentru că așa e corect”, a spus Grindeanu.

El a conchis că PSD va continua să susțină o guvernare coerentă și responsabilă, axată pe rezultate concrete.