Potrivit inițiativei legislative, autoritățile ar putea fi obligate să cumpere alimente direct de la producători din apropiere, reducând astfel intermediarii și costurile de transport.

Totodată, proiectul limitează ponderea criteriului „preț minim” la maximum 50% în evaluarea ofertelor, în favoarea criteriilor de calitate, prospețime și impact social. În cazul în care două oferte au valori echivalente, lanțul scurt de aprovizionare va putea constitui un criteriu suplimentar de departajare.

Prin aceste modificări, inițiatorii își propun să stimuleze economia locală și să ofere consumatorilor acces la produse mai proaspete, mai sănătoase și mai sustenabile. În expunerea de motive se arată că măsura este aliniată strategiilor europene privind dezvoltarea durabilă și contribuie la reducerea emisiilor de carbon, prin scurtarea distanțelor de transport.

„Modificarea legislaţiei achiziţiilor publice pentru introducerea lanţului scurt de aprovizionare reprezintă o măsură necesară şi oportună, aliniată strategiilor europene şi intereselor naţionale. Aceasta va aduce beneficii economice, sociale şi de mediu, va sprijini producţia autohtonă şi va contribui la dezvoltarea durabilă a României”, arată expunerea de motive a proiectului legislativ.

În prezent, legislația românească nu conține prevederi explicite referitoare la lanțul scurt de aprovizionare sau la promovarea produselor agroalimentare provenite din surse locale.

Lipsa acestor reglementări permite furnizorilor aflați la distanțe mari să câștige contracte publice, în timp ce producătorii români mici sau mijlocii sunt dezavantajați. Noua propunere legislativă urmărește corectarea acestei situații, oferind autorităților posibilitatea de a sprijini direct economia locală și de a îmbunătăți calitatea produselor livrate către instituțiile publice.

„În prezent, legislaţia românească nu conţine dispoziţii exprese referitoare la lanţul scurt de aprovizionare şi nici la promovarea produselor agroalimentare provenite din surse locale sau regionale. Această lacună permite ca achiziţiile publice să fie câştigate de furnizori aflaţi la mare distanţă, cu livrări care au un impact semnificativ asupra emisiilor de carbon şi asupra prospeţimii produselor. Totodată, lipsa unor criterii clare de evaluare a ofertelor din perspectiva impactului social şi a relaţiei dintre producător şi consumator limitează posibilitatea autorităţilor contractante de a sprijini economia locală şi de a contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă”, a spus deputatul George Marussi.

Proiectul de lege, susținut de deputatul USR George Marussi, vine în completarea obiectivelor stabilite prin Pactul Ecologic European și Strategia „De la fermă la consumator” a Comisiei Europene, care promovează sustenabilitatea și reducerea dependenței de lanțurile lungi de aprovizionare.

Dacă va fi adoptat, proiectul ar putea contribui la modernizarea sistemului de achiziții publice din România și la crearea unui cadru favorabil pentru fermierii și producătorii locali.