Sistemul va fi pus în aplicare doar după finalizarea bazei de date care va furniza valorile reale de piaţă pentru proprietăţi, a explicat Andra Caşu, partener şi lider al Departamentului de taxe directe din cadrul EY România. Ea a precizat că, potrivit planului actual, acest sistem va deveni funcţional în 2027.

Specialista a spus că procesul a fost întârziat de numeroase obiecţii venite din partea instituţiilor implicate, precum Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR), Uniunea Notarilor şi autorităţile locale. Acestea au ridicat întrebări legate de acurateţea valorilor de piaţă şi de modul în care acestea vor fi actualizate în timp.

Ea a adăugat că Banca Mondială a pus presiune asupra autorităţilor pentru accelerarea reformei, în condiţiile în care aceasta este o condiţie asumată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Guvernul a definit platforma eProprietatea drept un obiectiv strategic naţional. Aceasta va reuni toate informaţiile despre proprietăţile imobiliare din România — clădiri, terenuri şi evaluările aferente — şi va sta la baza noului sistem de impozitare.

Potrivit estimărilor făcute de EY România, efectele asupra contribuabililor vor fi semnificative.

„O clădire o voi impozita pe baza valorii ei de piaţă. Pentru asta trebuie să ai o bază de date care să furnizeze această valoare de piaţă. Această bază de date s-a creat sau se va crea, de fapt, acesta este cuvântul corect în viitor, viitorul însemnând 2027, aşa cum arată lucrurile în momentul de faţă, din păcate. De ce? Pentru că din 2022 şi până acum în primul rând au apărut obiecţii, foarte corecte de altfel, din partea ANEVAR, din partea Uniunii Notarilor, din partea autorităţilor locale, spunând „cum pot să am garanţia că valoarea aceea de piaţă este cea corectă”, „cum pot să am garanţia că se va ajusta în mod corect, în viitor, în funcţie de cum fluctuează piaţa” şi „cum pot eu să mă asigur că platforma pe care o folosesc este una ok?”. Banca Mondială a venit şi a pus presiune şi a spus „indiferent ce comentaţi va trebui să aveţi sistemul de impozitare a proprietăţilor aşa cum trebuie făcut”. Presiunea asta plus PNRR-ul a dus în cele din urmă, şi acesta este status quo-ul în momentul de faţă, la definirea eProprietate ca fiind obiectiv strategic naţional. Deci se va face, se va întâmpla în 2027. Întrebarea clară va fi „ok şi ce efect va avea pentru mine, contribuabil, această platformă şi acest sistem modificat de impozitare a proprietăţilor?”. Şi răspunsul trist, dar adevărat, este următorul: efectul va fi unul mare. Probabil că ştiţi, pentru o persoană fizică va apărea o triplare a impozitului pe proprietăţi, pentru nişte clădiri de peste 2,5 milioane de lei”, a spus Andra Caşu, la o întâlnire cu jurnaliştii.

Executivul a decis în toamna anului trecut să proroge termenul de aplicare a noilor reguli. Actualul sistem de calcul pentru impozitul pe clădiri şi terenuri, reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2022, va rămâne valabil până la 1 ianuarie 2026.

Ministerul Finanţelor a anunţat că va înfiinţa o structură specializată pentru implementarea reformei, în acord cu recomandările Băncii Mondiale şi ale FMI. Reforma impozitării proprietăţii imobiliare reprezintă unul dintre angajamentele majore asumate de România prin PNRR, vizând modernizarea sistemului fiscal şi creşterea transparenţei în evaluarea activelor.

Astfel, abia după finalizarea platformei eProprietatea şi după testarea mecanismului de evaluare, sistemul de impozitare pe baza valorii de piaţă va deveni operaţional, cel mai devreme în 2027.