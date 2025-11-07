După campania națională derulată în vara lui 2025, ANAF anunță o creștere semnificativă a gradului de conformare voluntară în rândul operatorilor economici din domeniul evenimentelor.

În urma apelurilor lansate public de instituție, numeroase companii care dețin saloane și spații dedicate organizării de evenimente au început să declare mai corect și mai transparent veniturile obținute.

Potrivit datelor prezentate, în perioada iunie – septembrie 2025, sumele declarate la bugetul de stat au fost mai mari cu 16,10% față de aceeași perioadă a anului precedent, în timp ce impozitul pe profit a crescut cu 19,68%, iar impozitul pe venit cu 19,61%.

Totodată, TVA-ul declarat a urcat cu 20,32%, semn că o parte importantă dintre contribuabili au ales calea fiscalizării corecte.

ANAF subliniază însă că, în ciuda acestor rezultate pozitive, există încă firme care evită declararea integrală a veniturilor. În consecință, începând cu 10 noiembrie, instituția va demara o nouă etapă de controale, coordonată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală.

„Activitatea principalilor organizatori de evenimente festive şi corporative este monitorizată constant de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, în acest sens fiind valorificate informaţiile furnizate de sistemele informatice RO e-Factura şi RO e-case de marcat, dar şi informaţiile disponibile din surse publice. Analizele astfel realizate au evidenţiat discrepanţe între estimatul fluxurilor financiare generate prin activitatea de organizare de evenimente şi veniturile declarate, indicând un nivel scăzut de conformare în anumite cazuri”, se precizează în comunicatul ANAF.

Reprezentanții instituției adaugă că, „în contextul celor de mai sus, ANAF, prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, va continua controalele în acest domeniu de activitate, începând cu 10 noiembrie, fiind vizaţi peste 80 de contribuabili, care nu au înţeles să se conformeze voluntar şi să respecte prevederile legale”.

Obiectivele controalelor vizează mai multe aspecte sensibile ale activității firmelor din domeniul organizării de evenimente, printre care:

-emiterea documentelor justificative pentru sumele încasate de la clienți;

-verificarea modului de plată a obligațiilor fiscale pentru personalul implicat (fotografi, DJ, ospătari, decoratori, manageri de sală etc.);

-identificarea eventualelor tranzacții nedeclarate sau a diferențelor dintre veniturile raportate și cele reale, rezultate din contractele comerciale sau din sistemele de plată electronică.

Oficialii ANAF avertizează că firmele care nu se conformează vor suporta consecințele prevăzute de lege.

„Evidenţiem că acele societăţi care nu se conformează în termen vor suporta consecinţele fiscale prevăzute de lege. În acelaşi timp, contribuabilii corecţi vor beneficia de un tratament fiscal echitabil şi predictibil, inclusiv prin acest tip de campanii de prevenţie”, arată instituția.

Pentru a evita perturbarea activităților, ANAF dă asigurări că verificările se vor desfășura exclusiv în afara orelor de program ale evenimentelor.

„ANAF precizează că acţiunile de verificare nu vor afecta desfăşurarea evenimentelor festive şi nu îi vor viza pe participanţii acestora. Controalele vor fi efectuate exclusiv în afara intervalului orar alocat evenimentelor respective”, se mai arată în comunicat.

Astfel, inspecțiile vor fi planificate astfel încât să nu interfereze cu desfășurarea nunților, botezurilor sau evenimentelor corporate deja programate, pentru a evita prejudicii de imagine sau perturbări logistice.