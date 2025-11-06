Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va impune noi reguli pentru modul în care băncile, furnizorii de plăți și instituțiile care emit monedă electronică trimit informații către Fisc. Fiscul va folosi un format standard pentru date deoarece până acum au apărut multe greșeli: conturi fără CNP, conturi fără beneficiar real sau conturi unde data de naștere a fost trecută ca dată de deschidere.

Din 2020, ANAF are un registru electronic central unde sunt înregistrate toate conturile bancare și conturile de plăți identificate prin IBAN. Acest registru permite identificarea rapidă a persoanelor fizice și juridice care dețin conturi sau casete de valori la băncile din România. Autoritățile pot accesa direct aceste informații pentru a-și îndeplini obligațiile legale.

Scopul este să se prevină folosirea firmelor și altor entități pentru spălarea banilor sau finanțarea terorismului. Registrul ajută și la furnizarea rapidă a datelor necesare autorităților și instituțiilor financiare, inclusiv celor din alte țări, implicate în lupta împotriva acestor infracțiuni.

În 2020, ANAF a stabilit printr-un ordin cum trebuie raportate datele de către bănci și alte instituții. După aplicarea regulilor, ANAF a descoperit mai multe greșeli în informațiile primite, de exemplu: conturi fără CNP al titularului, conturi fără beneficiar real, conturi unde beneficiarul real este o firmă, conturi ale străinilor fără cod fiscal (NIF), conturi ale românilor fără CNP, conturi în care data nașterii a fost trecută ca dată de deschidere.

Aceste probleme îngreunează verificarea și centralizarea datelor și fac mai dificil accesul rapid la informațiile financiare importante. De aceea, ANAF vrea să îmbunătățească modul în care sunt raportate datele — să reducă erorile, să facă sistemul mai clar și mai ușor de folosit.

Scopul este ca informațiile din Registrul central al conturilor bancare și al conturilor de plăți (cu IBAN) să poată fi căutate mai ușor, să fie procesate mai eficient și să poată fi folosite mai bine de autoritățile care au nevoie de ele.