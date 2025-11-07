România traversează unul dintre cele mai dificile contexte economice din ultimii ani, cu modificări fiscale frecvente și reguli tot mai stricte de conformare.

„Modificările fiscale continue – de la majorarea TVA-ului și revizuirea impozitului pe dividende, până la reintroducerea taxei pe construcții și implementarea impozitului minim global OECD – au transformat planificarea financiară într-o țintă mereu în mișcare”, afirmă Gianina Crăciun, CEO & Fondator Supertree Workspaces & More și Managing Partner Adeco Advisory.

În acest climat, firmele nu mai improvizează pentru a supraviețui, ci caută „planuri de restructurare, CFO externalizat, sprinturi de intrare pe piață și cash-flow sănătos”.

Pe lângă conformare fiscală, companiile solicită soluții de eficientizare și reorganizare internă. Tot mai multe firme – de la IMM-uri la multinaționale – apelează la servicii executive fracționale (CFO, COO, CMO part-time), analize de cash-flow sau planuri de restructurare.

„E un context mai dificil, în care liderii de business trebuie să ia decizii rapide, bazate pe date, nu pe instinct. Noi ajutăm antreprenorii să-și reorganizeze operațiunile, să-și optimizeze costurile și să-și recâștige claritatea financiară”, explică Gianina Crăciun.

Pe fondul costurilor competitive și al accesului la forță de muncă bilingvă, tot mai multe companii din Italia, Germania, Franța, Polonia sau Turcia aleg România pentru extinderea regională. Acestea caută claritate fiscală, vor să înțeleagă „cum funcționează sistemul fiscal românesc” și în ce condiții pot fi impozabile pe teritoriul țării.

Creșterea TVA-ului, eliminarea facilităților fiscale și costurile salariale în ascensiune pun o presiune directă asupra cash-flow-ului companiilor. Cheltuielile cresc mai repede decât veniturile, iar liderii sunt forțați să amâne investiții sau să reducă bugetele de dezvoltare. În paralel, competiția pentru talente și nevoia de productivitate adaugă noi provocări.

„Firmele nu mai aveau nevoie doar de consultanță punctuală, ci de un ecosistem complet, care să le sprijine pe toate palierele – de la spațiu de lucru, la suport fiscal și operațional. Scopul nostru este să ajutăm companiile să rămână stabile, dar și să crească inteligent și strategic, cu un partener de încredere alături”, subliniază fondatoarea Supertree.

Privind spre viitor, liderii din mediul de afaceri consideră că inovația, digitalizarea și orientarea spre sustenabilitate vor face diferența. Industry 5.0 devine noul reper, prin integrarea tehnologiei și creativității umane.