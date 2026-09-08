Industria auto europeană pierde teren. Miza: aproape 14 milioane de locuri de muncă

Prosperitatea Europei „nu va dura” dacă regiunea nu reușește să își protejeze industria auto și să dezvolte o relație avantajoasă cu producătorii chinezi care investesc în fabrici pe continent. Avertismentul vine de la Francisco Riberas, președintele și fondatorul Gestamp, unul dintre cei mai mari producători de componente auto din lume.

Francisco Riberas a declarat pentru Financial Times că industria auto europeană traversează o criză existențială, după ce „a dormit” în timp ce China a dobândit un avantaj important în domeniul vehiculelor electrice. În același timp, Statele Unite au introdus bariere comerciale pentru mașinile chinezești.

Președintele Gestamp consideră că evoluția industriei auto trebuie privită prin prisma efectelor pe care aceasta le are asupra unei părți importante din economia europeană.

„Ceea ce ar trebui să îngrijoreze cu adevărat Europa este pierderea industriei auto”, a explicat Francisco Riberas într-un interviu acordat la sediul Gestamp din Madrid.

Compania are aproximativ 42.000 de angajați și furnizează componente pentru majoritatea marilor constructori auto mondiali. Gestamp operează fabrici în 24 de țări.

Riberas atrage atenția că industria auto are legături directe cu numeroase alte ramuri industriale. „Industria auto este un pilon pentru multe alte sectoare, oțel, aluminiu, sticlă, industria chimică și altele. Așadar, pierderea industriei auto ar putea însemna pierderea unei mari părți a industriei europene, iar consecințele ar fi majore”, a mai declarat Francisco Riberas.

Industria auto europeană se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea producătorilor chinezi, în special pe segmentul vehiculelor electrice. Companii precum BYD și SAIC Motor câștigă teren în raport cu constructorii europeni, într-un moment în care sectorul contribuie deja la pierderea a mii de locuri de muncă. În opinia lui Riberas, Europa trebuie să își reconstruiască avantajul industrial prin folosirea tehnologiei și aplicarea acesteia în producție.

„Europa trebuie să revină la modelul care, în urmă cu mulți ani, ne-a oferit nivelul de trai de care ne bucurăm astăzi: tehnologia aplicată industriei. Acesta este modelul. Altfel, reprezentăm doar 5% din populația lumii. Suntem bogați, dar prosperitatea noastră nu va dura”, a spus Riberas.

Din 2017, anul în care producția auto mondială a atins un nivel record, producția de vehicule din Europa, inclusiv automobilele destinate exportului, a scăzut cu 20-25%, potrivit lui Riberas. Situația este deosebit de dificilă în Germania, cel mai mare producător auto al continentului, dar și în Spania.

Extinderea producătorilor chinezi pe piața europeană a intensificat dezbaterea privind investițiile acestora în fabrici de pe continent. În timp ce companiile chineze câștigă teren în fața rivalilor europeni, statele europene analizează dacă producția locală realizată de acești constructori poate reprezenta o soluție pentru industria auto.

Riberas consideră că producătorii chinezi ar trebui să fie primiți în Europa, însă investițiile lor trebuie să îndeplinească anumite condiții. Pentru șeful Gestamp, originea companiei care produce automobilele este mai puțin importantă decât locul în care acestea sunt fabricate și efectul asupra pieței muncii.

„În cele din urmă, cine produce mașinile nu este cel mai important lucru. Important este ca ele să fie fabricate aici și să creeze locuri de muncă aici. Cred că oamenii uită uneori acest lucru”, a adăugat Riberas.

Industria auto europeană generează aproximativ 7% din PIB-ul continentului și susține aproape 14 milioane de locuri de muncă. Dimensiunea sectorului face ca evoluția producției auto să aibă implicații pentru numeroase alte domenii industriale și pentru ocuparea forței de muncă.

Riberas avertizează însă că, pentru viitorul industrial al Europei, nu este suficient ca producătorii chinezi să asambleze automobile pe continent. El consideră esențial ca aceștia să utilizeze furnizori locali de componente, în loc să importe piesele din China și să limiteze activitatea europeană la asamblarea vehiculelor.

Gestamp, compania fondată de Riberas în 1997, este unul dintre marii producători mondiali de componente metalice pentru automobile. Portofoliul său include componente precum caroserii, șasiuri și balamale pentru portiere.