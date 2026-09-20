Pensii 2026. Muncești și plătești contribuții, dar nu primești aceste puncte. Regula din Legea pensiilor

Românii care continuă să lucreze după pensionare pot cere valorificarea perioadei lucrate ulterior, însă există o limitare importantă în ceea ce privește punctele de stabilitate. Legea nr. 360/2023 stabilește că perioadele în care pensia este cumulată cu venituri pentru care persoana este asigurată nu intră în calculul acestor puncte suplimentare. Regula îi privește inclusiv pe cei care au depășit pragul de 25 de ani contributivi.

Punctele de stabilitate au fost introduse prin Legea nr. 360/2023 și recompensează perioadele mai lungi de contribuție la sistemul public de pensii.

Potrivit articolului 85 din lege, pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani se acordă puncte suplimentare. Numărul acestora crește odată cu vechimea contributivă.

Pentru fiecare an realizat peste 25 de ani se acordă 0,50 puncte, pentru fiecare an realizat peste 30 de ani se acordă 0,75 puncte, iar pentru fiecare an realizat peste 35 de ani se acordă câte un punct.

Punctele se acordă proporțional și pentru fracțiunile de an, astfel încât nu este obligatoriu ca persoana să fi realizat un an întreg suplimentar pentru ca perioada respectivă să fie valorificată în acest mod.

Legea introduce însă o excepție importantă. Articolul 85 alin. (6) stabilește că regulile privind acordarea punctelor de stabilitate nu se aplică perioadelor în care o persoană cumulează pensia din sistemul public cu venituri asigurate potrivit legii.

Aceeași regulă se aplică și în cazul cumulului unei pensii de serviciu, acordată în baza unei legi speciale, cu venituri asigurate.

Prin urmare, simplul fapt că o persoană continuă să muncească și după pensionare nu înseamnă că anii respectivi îi vor aduce și puncte de stabilitate, chiar dacă pentru veniturile obținute sunt datorate contribuții de asigurări sociale.

Casa Națională de Pensii Publice precizează explicit că stagiul de cotizare realizat în regim de cumul nu intră în calculul punctelor de stabilitate.

Faptul că nu sunt acordate puncte de stabilitate nu înseamnă că perioada lucrată după pensionare este ignorată complet la stabilirea drepturilor.

Pensionarii pentru limită de vârstă care continuă să obțină venituri pentru care se datorează contribuții pot solicita recalcularea pensiei prin adăugarea stagiului de cotizare realizat după înscrierea la pensie.

Potrivit informațiilor publicate de CNPP, această recalculare poate fi solicitată o singură dată într-un an calendaristic. La recalculare poate fi valorificat stagiul realizat după pensionare, însă pentru perioada în care pensia și veniturile au fost cumulate nu se acordă punctele suplimentare de stabilitate.

Cele două mecanisme nu trebuie confundate. Conform Legii pensiilor, numărul total de puncte este format din punctajele anuale realizate de persoana asigurată, la care se adaugă punctele de stabilitate.

Punctajul lunar este determinat, în principiu, prin raportarea venitului brut lunar sau a venitului asigurat care a constituit baza contribuției de asigurări sociale la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Punctele de stabilitate reprezintă însă un bonus separat, acordat pentru stagiul contributiv care depășește 25 de ani, în condițiile stabilite de lege.

Astfel, o persoană care muncește după ce s-a pensionat poate valorifica ulterior contribuțiile plătite în această perioadă prin recalcularea pensiei, însă anii lucrați în regim de cumul pensie-salariu nu îi generează și punctele de stabilitate prevăzute pentru stagiile contributive de peste 25 de ani.