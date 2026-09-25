Sorin Grindeanu, după alegerea lui Nicușor Dan: Credeam că încearcă și cu PSD

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat vineri că se aștepta ca președintele Nicușor Dan să îl desemneze pentru funcția de premier. Liderul social-democrat a făcut declarația într-o conferință de presă susținută în Caraș-Severin, după ce șeful statului a anunțat o nouă nominalizare pentru conducerea Guvernului.

Grindeanu a spus că desemnarea făcută joi a fost o surpriză pentru el. Potrivit liderului PSD, se aștepta ca președintele să ia în calcul și social-democrații după ce nominalizările anterioare au venit din zona partidelor de dreapta.

„Aici, cu voi, pot să fiu sincer și să vă spun că m-așteptam joi, să fiu desemnat joi. Totul pentru mine a fost o surpriză. Asta-i viața”, a explicat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a explicat că, după desemnarea liberalului Adrian Veștea, considera că următoarea propunere pentru funcția de premier ar fi putut veni din partea social-democraților. Nicușor Dan a optat însă din nou pentru un politician asociat partidelor de dreapta.

Grindeanu a trecut în revistă nominalizările făcute anterior de președinte și a spus că se aștepta ca PSD să fie luat în calcul pentru formarea Guvernului. Social-democratul a invocat inclusiv rezultatul alegerilor atunci când și-a explicat așteptările privind desemnarea premierului.

„De când a ajuns președinte Nicușor Dan, a fost așa: Ilie Bolojan, de dreapta, de la partidul care s-a clasat în locul 3. După care a venit cu Eugen Tomac, de dreapta, după care a venit cu Veștea, de dreapta, și am zis că poate încearcă și cu partidul care a câștigat alegerile, PSD”, explică președintele PSD.

În declarația sa, Sorin Grindeanu a spus că un premier desemnat trebuie să se asigure că poate obține o majoritate parlamentară care să susțină Guvernul. În lipsa unei astfel de majorități, liderul PSD a avertizat că un Executiv ar putea trece de votul de învestire, dar ar rămâne vulnerabil ulterior.

„Dacă voi fi cel care va fi nominalizat pe președinte, eu o să am instrucția din toate și o să văd în final dacă voi putea să am o majoritate care să fie o majoritate bazată pe valori europene, o majoritate transparentă, o majoritate care să asigure o guvernare coerentă, stabilă, care să ducă la schimbare a direcției de care vorbeam mai devreme. Altfel, poți să ai un vot conjunctural din care să treci un guvern, dar e un guvern slab. Un guvern care poate în două-trei zile să pice la o moțiune de cenzură. Iar oricine ar fi în acea poziție de viitor prim-ministru, un prim-ministru slab”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a vorbit și despre condițiile pe care le-ar considera necesare pentru formarea unei majorități parlamentare și pentru funcționarea unui viitor Guvern. El a menționat necesitatea unei majorități bazate pe valori europene, transparente și capabile să asigure o guvernare stabilă.

Președintele PSD a făcut aceste precizări în contextul succesiunii de nominalizări pentru funcția de premier. Înaintea lui Siegfried Mureșan, Nicușor Dan îi desemnase pe Eugen Tomac și Adrian Veștea.

Eugen Tomac, consilier prezidențial, fusese desemnat anterior, însă nu a beneficiat de susținerea partidelor pro-occidentale și s-a retras înaintea votului de învestire din Parlament. Ulterior, președintele l-a nominalizat pe Adrian Veștea, vicepreședinte al PNL.

Desemnarea lui Adrian Veștea a fost urmată de o ruptură în interiorul PNL. Majoritatea parlamentarilor liberali nu i-au acordat susținerea, iar propunerea a fost respinsă la votul din Parlament.

Grindeanu a făcut referire la această succesiune atunci când a explicat de ce se aștepta ca PSD să fie următorul partid luat în calcul pentru desemnarea premierului. În declarația sa, liderul social-democrat a menționat și posibilitatea unei colaborări cu liberalii.