Românii, între criza economică și grijile pentru viitor. Ce arată cifrele din ultimul sondaj Avangarde
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Aproape jumătate dintre români consideră că întreaga clasă politică este responsabilă pentru situația politică actuală, potrivit unui sondaj realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde.
Ce îi îngrijorează cel mai mult pe români. Datele din noul sondaj Avangarde
Cercetarea arată, totodată, că o proporție foarte mare dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Potrivit datelor prezentate în sondaj, 49% dintre persoanele chestionate spun că toți politicienii sunt vinovați pentru situația politică actuală.
Alți 21% consideră că responsabilitatea îi revine lui Ilie Bolojan și PNL, în timp ce 11% indică PSD. Președintele Nicușor Dan este considerat responsabil de 8% dintre respondenți. AUR și USR sunt indicate fiecare de câte 3% dintre participanții la cercetare.
Majoritatea respondenților văd o direcție greșită pentru România
Percepția privind direcția în care se îndreaptă țara este, de asemenea, predominant negativă. 88% dintre cei chestionați apreciază că România merge într-o direcție greșită, în timp ce 8% consideră că direcția este bună.
Datele sunt diferite față de cele prezentate pentru luna iulie 2025. La acel moment, 38% dintre români spuneau că țara se îndreaptă într-o direcție bună, iar 53% considerau că direcția este greșită.
Sondajul Avangarde indică și principalele temeri ale românilor pentru perioada următoare. Cea mai mare îngrijorare este reprezentată de posibilitatea unei crize economice, menționată de 31% dintre respondenți.
Criza economică, principala temere menționată
Pe locul următor se află preocuparea legată de viitorul copiilor, indicată de 20% dintre participanții la cercetare. Escaladarea războiului din Ucraina reprezintă principala temere pentru 18% dintre respondenți.
Problemele de sănătate sunt menționate de 11% dintre cei chestionați, același procent fiind înregistrat și pentru ura din societate.
Sondajul a urmărit și percepția românilor asupra premierului interimar Ilie Bolojan. 18% dintre respondenți consideră că acesta este mai degrabă un lider bun pentru România în actualul moment politic.
În schimb, 76% dintre participanții la cercetare sunt de părere că Ilie Bolojan este mai degrabă un lider rău pentru România. În ceea ce privește reformele, 15% spun că premierul interimar a realizat reforme în țară, în timp ce 62% nu sunt de acord cu această apreciere.
AUR ar obține cel mai mare procent într-un scrutin organizat duminica viitoare
Cercetarea include și o întrebare referitoare la intenția de vot în eventualitatea unor alegeri organizate duminica următoare. Potrivit răspunsurilor, AUR ar obține 36% dintre voturi.
PSD este indicat de 23% dintre respondenți, în timp ce PNL ar avea 16%. USR ar obține 8%, iar UDMR ar fi creditat cu 5% dintre voturi. S.O.S. România este indicat de 3% dintre participanții la sondaj. SENS și POT ar obține câte 2%, iar REPER și PMP câte 1%.
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, voturile s-ar distribui în felul următor:
- AUR – 36%,
- PSD – 23%,
- PNL – 16%,
- USR – 8%,
- UDMR – 5%,
- S.O.S. România – 3%,
- SENS – 2%,
- POT – 2%,
- REPER – 1%,
- PMP – 1%.
Cercetarea a fost realizată pe 1.020 de persoane
Sondajul Avangarde, publicat de Agerpres, a fost realizat în perioada 12-22 septembrie, prin metoda CATI, respectiv interviuri telefonice. Eșantionul a cuprins 1.020 de persoane și este reprezentativ pentru populația adultă a României.
Potrivit metodologiei prezentate de realizatorii cercetării, marja de eroare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.
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