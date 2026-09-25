Românii, între criza economică și grijile pentru viitor. Ce arată cifrele din ultimul sondaj Avangarde

Aproape jumătate dintre români consideră că întreaga clasă politică este responsabilă pentru situația politică actuală, potrivit unui sondaj realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde.

Cercetarea arată, totodată, că o proporție foarte mare dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Potrivit datelor prezentate în sondaj, 49% dintre persoanele chestionate spun că toți politicienii sunt vinovați pentru situația politică actuală.

Alți 21% consideră că responsabilitatea îi revine lui Ilie Bolojan și PNL, în timp ce 11% indică PSD. Președintele Nicușor Dan este considerat responsabil de 8% dintre respondenți. AUR și USR sunt indicate fiecare de câte 3% dintre participanții la cercetare.

Percepția privind direcția în care se îndreaptă țara este, de asemenea, predominant negativă. 88% dintre cei chestionați apreciază că România merge într-o direcție greșită, în timp ce 8% consideră că direcția este bună.

Datele sunt diferite față de cele prezentate pentru luna iulie 2025. La acel moment, 38% dintre români spuneau că țara se îndreaptă într-o direcție bună, iar 53% considerau că direcția este greșită.

Sondajul Avangarde indică și principalele temeri ale românilor pentru perioada următoare. Cea mai mare îngrijorare este reprezentată de posibilitatea unei crize economice, menționată de 31% dintre respondenți.

Pe locul următor se află preocuparea legată de viitorul copiilor, indicată de 20% dintre participanții la cercetare. Escaladarea războiului din Ucraina reprezintă principala temere pentru 18% dintre respondenți.

Problemele de sănătate sunt menționate de 11% dintre cei chestionați, același procent fiind înregistrat și pentru ura din societate.

Sondajul a urmărit și percepția românilor asupra premierului interimar Ilie Bolojan. 18% dintre respondenți consideră că acesta este mai degrabă un lider bun pentru România în actualul moment politic.

În schimb, 76% dintre participanții la cercetare sunt de părere că Ilie Bolojan este mai degrabă un lider rău pentru România. În ceea ce privește reformele, 15% spun că premierul interimar a realizat reforme în țară, în timp ce 62% nu sunt de acord cu această apreciere.

Cercetarea include și o întrebare referitoare la intenția de vot în eventualitatea unor alegeri organizate duminica următoare. Potrivit răspunsurilor, AUR ar obține 36% dintre voturi.

PSD este indicat de 23% dintre respondenți, în timp ce PNL ar avea 16%. USR ar obține 8%, iar UDMR ar fi creditat cu 5% dintre voturi. S.O.S. România este indicat de 3% dintre participanții la sondaj. SENS și POT ar obține câte 2%, iar REPER și PMP câte 1%.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, voturile s-ar distribui în felul următor:

AUR – 36%,

PSD – 23%,

PNL – 16%,

USR – 8%,

UDMR – 5%,

S.O.S. România – 3%,

SENS – 2%,

POT – 2%,

REPER – 1%,

PMP – 1%.

Sondajul Avangarde, publicat de Agerpres, a fost realizat în perioada 12-22 septembrie, prin metoda CATI, respectiv interviuri telefonice. Eșantionul a cuprins 1.020 de persoane și este reprezentativ pentru populația adultă a României.

Potrivit metodologiei prezentate de realizatorii cercetării, marja de eroare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.