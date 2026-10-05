Carlsberg cumpără îmbuteliatorii PepsiCo din Georgia și Armenia. Parteneriatul cu grupul american se extinde la 17 piețe

Producătorul danez de bere Carlsberg a ajuns luni la un acord pentru achiziția îmbuteliatorilor PepsiCo din Georgia și Armenia, extinzându-și astfel parteneriatul cu grupul american și sporindu-și expunerea pe segmentul băuturilor răcoritoare.

Valoarea tranzacțiilor nu a fost dezvăluită. Prin cele două achiziții, parteneriatul Carlsberg cu PepsiCo în domeniul îmbutelierii se va extinde la 17 piețe, potrivit informațiilor publicate de Reuters.

Carlsberg va cumpăra Iberia Refreshments din Georgia și JI Pepsi Cola Bottler Armenia de la Revery. În urma tranzacțiilor, compania daneză va prelua producția, vânzările și distribuția băuturilor răcoritoare PepsiCo în cele două țări.

Cele două afaceri vor forma, împreună cu operațiunile din Azerbaidjan, un cluster în Caucazul de Sud. Potrivit Carlsberg, această structură va crea o platformă pentru dezvoltarea unui portofoliu mai larg de băuturi în regiune.

„Producătorul danez de bere Carlsberg a anunțat luni că a ajuns la un acord pentru achiziția îmbuteliatorilor PepsiCo din Georgia și Armenia, extinzându-și parteneriatul cu grupul american, în timp ce își mărește expunerea pe piața băuturilor răcoritoare. Valoarea tranzacțiilor nu a fost dezvăluită. Acestea vor extinde parteneriatul Carlsberg cu PepsiCo în domeniul îmbutelierii la 17 piețe”, a scris publicația menționată.

Analiza Jyske Bank indică faptul că principala implicație pentru investitori nu este reprezentată de cele două piețe în sine, ci de semnalul privind apropierea tot mai mare dintre Carlsberg și PepsiCo.

Cele două tranzacții sunt considerate puțin probabile să aibă un impact semnificativ asupra veniturilor sau câștigurilor Carlsberg pe termen scurt. În schimb, consolidarea relației cu PepsiCo ar putea deschide calea către o cooperare mai extinsă și către accesul la noi piețe.

„Principalul aspect pentru investitori nu îl reprezintă cele două piețe în sine, ci semnalul unei relații tot mai strânse între Carlsberg și PepsiCo”, a precizat analistul Jyske Bank, Haider Anjum, într-o notă.

Prin preluarea activităților din Georgia și Armenia, Carlsberg își extinde astfel parteneriatul de îmbuteliere cu PepsiCo la 17 piețe și își mărește expunerea pe segmentul băuturilor răcoritoare. Reuters subliniază că achiziția din Armenia este condiționată de obținerea aprobării guvernului țării.