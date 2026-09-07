Cutremur în România luni noaptea, 7 septembrie. Unde a fost localizat seismul

SURSA FOTO: Dreamstime „Pământul se zguduie pe trei continente seisme puternice în Costa Rica, Afganistan și România”

Un cutremur s-a produs în noaptea de duminică spre luni, 7 septembrie 2026, în județul Galați. Seismul a fost înregistrat la ora 01:08. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului l-a încadrat în categoria cutremurelor slabe. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Cutremurul produs în regiunea Moldovei a avut epicentrul pe teritoriul județului Galați, potrivit datelor comunicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismologii au stabilit că mișcarea tectonică a avut magnitudinea de 3,1 și s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Datele preliminare furnizate de stațiile de monitorizare au indicat că epicentrul seismului s-a aflat în apropierea mai multor centre urbane importante din estul României, printre care Galați, Brăila și Focșani. Nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112, iar autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale.

Cutremurele care depășesc magnitudinea 3 pot fi percepute izolat de persoanele aflate la etajele superioare ale clădirilor situate în zona epicentrală. Mișcarea seismică înregistrată în județul Galați nu a provocat însă panică în rândul populației.

Seismul din județul Galați a fost înregistrat la numai o zi după o altă mișcare tectonică produsă în România. Cutremurul precedent a avut loc duminică dimineața, în zona seismică Vrancea, și a avut magnitudinea de 4,1.