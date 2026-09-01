Cutremur în România. Un nou seism s-a produs marți, 1 septembrie. Ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs marți dimineață în județul Vrancea, la ora 9:54, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs la adâncimea de 22.2 de kilometri. Cutremurul a avut loc în apropierea mai multor orașe din țară, cea mai mică distanță fiind față de Focșani.

„În ziua de 01 Septembrie 2026, la ora 09:54:09 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 22.2 km”, informează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Potrivit INCDFP, seismul s-a produs la 18 kilometri sud de Focșani, la 56 de kilometri nord de Buzău, la 85 de kilometri sud de Bârlad, la 88 de kilometri sud de Galați, la 91 de kilometri sud de Brăila și la 94 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe.

„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 19km S de Focsani, 56km N de Buzau, 85km S de Barlad, 89km S de Galati, 91km S de Braila, 93km E de Sfantu-Gheorghe”, au conchis seismologii.

Seismul de marți vine după o serie de cutremure înregistrate în România începând cu luna august. De la începutul lunii au avut loc zece cutremure, cu magnitudini cuprinse între 3 și 4,5 grade pe scara Richter.

Potrivit informațiilor publicate de INCDFP, un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs luni dimineață în România. Seismul a fost înregistrat în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, la o adâncime de 98 de kilometri.

Seismul s-a produs în apropierea mai multor orașe, la 30 de kilometri sud de Focșani, 67 de kilometri sud de Brașov, 79 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 85 de kilometri sud de Bârlad și 90 de kilometri sud de Bacău.

Cel mai puternic seism înregistrat în România în acest an a avut magnitudinea de 4,5 grade pe Richter. Acesta s-a produs pe 26 februarie, tot în județul Vrancea.

INCDFP este institutul specializat în cercetarea fenomenelor seismice și a proceselor fizice asociate acestora. Institutul desfășoară activități de monitorizare și analiză a cutremurelor produse pe teritoriul țării și contribuie la evaluarea hazardului și riscului seismic.