De la un mic stat islamic la un imperiu multinațional

Colecția „Marile imperii ale lumii”, seria cărților dedicate celor mai importante civilizații imperiale din istoria umanității, a ajuns la volumul 5, care va putea fi găsit la chioșcurile de ziare începând de miercuri, 2 septembrie.

“Flamura verde slăvește Semiluna” este volumul dedicat istoriei Imperiului Otoman, o supraputere care și-a manifestat dominația în zona mediteraneană din 1299 până în 1922. Autorul urmărește evoluția otomanilor de la micul stat islamic sunnit fondat de turcii oghuzi în nord-vestul Anatoliei până la apogeul imperiului ajuns multinațional, multilingvistic și multicultural, care stăpânea nu doar Anatolia originară, ci și Orientul Mijlociu, părți din Africa de Nord, Balcanii și Caucazul, adică o suprafață de peste 5 milioane de kilometri pătrați.

Între secolele al XVI-lea și al XVII-lea, Imperiul Otoman a fost una dintre cele mai puternice entități politice și statale ale lumii, țările europene simțindu-se amenințate neîncetat de înaintarea continuă a acestuia. La începutul secolului al XVII-lea, cuprindea 32 de provincii și numeroase state vasale și tributare. Citiți pentru a descoperi fascinanta poveste a acestui imperiu care a dispărut după Primul Război Mondial.

“Marile imperii ale lumii” este o colecție pentru cei care nu vor doar să înțeleagă ce s-a întâmplat, ci și de ce lumea arată așa cum o cunoaștem astăzi. Fiecare carte aduce în lumină popoare care au schimbat traiectoria umanității.

După ce în primul volum ați cunoscut Imperiul Britanic, în volumul 2, culturile care au pus bazele civilizației europene, volumul 3 a fost dedicat imperiilor antice din Egipt, Babilon, Sumer, Asiria și Fenicia, iar volumul 4 a vizat imperiul țarist, celelalte cărți din serie vor aduce în prim plan alte mari imperii, precum cel habsburgic sau cel mongol, dar și imperiile africane sau marile civilizații mayașă, aztecă și incașă, în toată complexitatea lor. Fiecare carte deschide ușile unui univers diferit, care a marcat profund întreaga omenire.

Volumul 5 al colecției “Marile imperii ale lumii” – “ Flamura verde slăvește Semiluna. Istoria Imperiului Otoman” – poate fi găsit la chioșcuri de miercuri, 2 septembrie, la prețul de 43 de lei.