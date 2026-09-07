Benzina trece de un nou prag. Unde se găsește cel mai mic preț pe 7 septembrie

Prețurile carburanților rămân ridicate luni, 7 septembrie 2026, în prima zi de școală, când traficul rutier crește odată cu revenirea la cursuri a aproape trei milioane de elevi. Benzina standard se vinde la un preț mediu de 9,76 lei pe litru, în timp ce motorina standard ajunge la o medie de 10,23 lei pe litru.

Șoferii care verifică tarifele înainte de alimentare pot găsi însă valori mai mici decât media națională. Pentru benzina standard, cel mai redus preț este de 9,49 lei pe litru, iar motorina standard poate fi cumpărată cu cel puțin 9,97 lei pe litru.

Datele privind prețurile sunt furnizate de PretCarburant.ro și provin de la peste 1.800 de stații monitorizate. Valorile diferă în funcție de localitate, rețea și momentul alimentării.

În cazul benzinei standard 95, prețurile raportate pentru 7 septembrie variază între 9,49 și 9,79 lei pe litru. Pentru motorina standard, intervalul este mai larg, de la 9,97 la 10,70 lei pe litru.

Carburanții premium au prețuri mai ridicate decât variantele standard. Benzina premium 98/100 costă, în medie, 10,32 lei pe litru, iar motorina premium ajunge la 10,94 lei pe litru.

Pentru GPL, prețul mediu indicat de datele monitorizate este de 4,66 lei pe litru. Aceste valori sunt raportate pe baza informațiilor colectate de la stațiile urmărite.

Cea mai ieftină benzină standard poate fi găsită la 9,49 lei pe litru. Acest preț minim este întâlnit în localitățile Ulmi și Lungulețu, din județul Dâmbovița, precum și în Iernut, județul Mureș.

În alte localități sunt disponibile, de asemenea, prețuri apropiate de nivelul minim. La Lungulețu este indicat un tarif de 9,50 lei pe litru, la Năsăud de 9,55 lei pe litru, iar la Arad de 9,56 lei pe litru.

La Târgoviște, benzina standard are un preț minim de 9,59 lei pe litru, în timp ce la Pitești acesta ajunge la 9,62 lei pe litru. În Cluj-Napoca, cel mai mic tarif indicat este de 9,69 lei pe litru.

În Timișoara, Oradea și Sibiu, cele mai mici prețuri la benzină sunt în jurul valorii de 9,70 lei pe litru. În București, Constanța, Craiova, Brașov, Iași, Ploiești, Baia Mare, Buzău și Bacău, nivelul minim este de aproximativ 9,73 lei pe litru.

În cazul rețelelor, prețurile cele mai mici menționate în datele disponibile sunt de aproximativ 9,70 lei pe litru la Gazprom. La Petrom și Socar, nivelul este de aproximativ 9,73 lei pe litru, iar la alte rețele prețurile ajung la aproximativ 9,80 lei pe litru.

Pentru motorina standard, cel mai mic preț raportat pe 7 septembrie 2026 este de 9,97 lei pe litru. Acest tarif este disponibil la Lungulețu, în județul Dâmbovița.

Un preț apropiat este întâlnit la Iernut, în județul Mureș, unde motorina standard costă 9,99 lei pe litru. Raportat la media națională de 10,23 lei pe litru, diferența este de 26 de bani pentru fiecare litru.

Pentru un rezervor de 50 de litri, alimentarea cu motorină la prețul minim de 9,97 lei pe litru înseamnă 498,50 lei. La media națională de 10,23 lei pe litru, același plin costă 511,50 lei.

Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț indicat pentru motorina standard este de 73 de bani pe litru, între 9,97 și 10,70 lei. Pentru un rezervor de 50 de litri, diferența ajunge astfel la 36,50 lei.

La prețul mediu de 9,76 lei pe litru, un plin de 50 de litri de benzină standard costă 488 de lei. Pentru aceeași cantitate de motorină standard, la media de 10,23 lei pe litru, costul este de 511,50 lei.

Dacă alimentarea se face la cele mai mici prețuri raportate, 50 de litri de benzină la 9,49 lei pe litru costă 474,50 lei. Pentru motorină, la tariful minim de 9,97 lei pe litru, costul unui plin de 50 de litri este de 498,50 lei.

În București, benzina standard poate fi cumpărată de la 9,73 lei pe litru, iar motorina standard de la 10,19 lei pe litru. Pentru un rezervor de 50 de litri, aceste tarife înseamnă 486,50 lei pentru benzină și 509,50 lei pentru motorină.

Prețurile diferă de la o stație la alta și pot varia inclusiv între benzinăriile aparținând aceleiași rețele. Valorile afișate la pompă se pot modifica de la o oră la alta, astfel că prețul efectiv plătit depinde de stația aleasă și de momentul alimentării.