CSAT, convocat luni la Palatul Cotroceni. Prezența militară americană în România, înzestrarea armatei și SAFE pe agenda ședinței

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni, 7 septembrie, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Pe agendă se află înzestrarea Armatei României pentru următorul deceniu, implementarea programului SAFE, dar și prezența forțelor americane în România și în Europa.

Administrația Prezidențială a anunțat duminică convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

„Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni, 7 septembrie 2026, ora 15:00, la Palatul Cotroceni”, se arată în anunț.

Una dintre principalele teme de pe ordinea de zi este Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036.

Membrii CSAT vor analiza și Programul Armata României 2044.

O altă temă importantă privește forțele militare americane din Europa.

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi se află „termeni de referință privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa”.

Separat, CSAT va discuta și despre consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României.

Cele două subiecte plasează viitoarea prezență militară a Statelor Unite în Europa și, în particular, în România printre principalele teme de securitate care vor fi analizate în ședința de luni.

Agenda include și documentele care privesc dezvoltarea pe termen lung a capacităților militare ale României.

Planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036 va fi analizat alături de Programul Armata României 2044.

Administrația Prezidențială nu a oferit, în anunțul privind convocarea ședinței, detalii despre proiectele sau achizițiile militare incluse în aceste documente.

Membrii Consiliului vor discuta și documentul de analiză privind implementarea programului SAFE.

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială, documentul a fost aprobat în ședința de lucru interinstituțională din 13 august 2026.

Ședința CSAT nu se va limita însă la punctele anunțate public. Administrația Prezidențială precizează că vor fi discutate și alte probleme care privesc securitatea țării.