O nouă fraudă circulă pe WhatsApp. Victimele sunt momite cu rambursarea banilor plătiți pentru hotel

O nouă metodă de phishing îi vizează pe cei care și-au rezervat cazarea pentru vacanță. Escrocii trimit mesaje WhatsApp foarte convingătoare, în care susțin că turistul a plătit prea mult pentru hotel și trebuie să primească o rambursare. Autoritățile avertizează că scopul real este obținerea datelor cardului bancar.

Un cititor al publicației elvețiene Blick a povestit că a primit pe WhatsApp un mesaj prin care era informat că plătise prea mult pentru cazarea rezervată.

Potrivit mesajului, urma să primească înapoi 558 de franci. Pentru a recupera banii trebuia doar să acceseze un link și să introducă o serie de date personale.

Bărbatul nu a accesat linkul și a constatat că mesajul nu fusese trimis de agenția de turism prin care făcuse rezervarea și nici nu reprezenta o solicitare legitimă din partea hotelului. Era o tentativă de fraudă.

Cazul devine însă mai îngrijorător prin modul în care a fost construită înșelătoria. Mesajul părea autentic și conținea informații legate de hotelul la care bărbatul își făcuse într-adevăr rezervarea.

Tocmai asocierea mesajului cu o rezervare reală îl poate face mult mai credibil decât un mesaj de phishing obișnuit.

Victima nu primește o ofertă complet întâmplătoare, ci un mesaj referitor la un hotel pe care chiar l-a rezervat. Promisiunea unei rambursări poate reduce și mai mult suspiciunile, mai ales atunci când este indicată o sumă precisă.

Cititorul a relatat că mai multe persoane din cercul său primiseră mesaje asemănătoare.

Poliția cantonală din Zürich a confirmat că metoda este cunoscută.

„Fenomenul descris este cunoscut de ceva timp și reprezintă una dintre numeroasele forme de phishing”, a transmis poliția pentru Blick.

Oficiul Federal pentru Securitate Cibernetică din Elveția (BACS) avertizează, la rândul său, asupra unei creșteri a numărului de sesizări legate de această metodă.

„BACS înregistrează în prezent o creștere a raportărilor privind mesajele WhatsApp frauduloase legate de rezervările hoteliere. Autorii folosesc metode deosebit de perfide și convingătoare pentru a obține datele cardurilor de credit ale victimelor”, a transmis instituția.

Ținta atacului este, așadar, obținerea informațiilor financiare. Linkul primit în mesaj îl conduce pe utilizator către o pagină unde i se solicită introducerea datelor sub pretextul procesării rambursării.

Cazul arată cât de dificil poate deveni deosebirea unei comunicări reale de o tentativă de fraudă atunci când atacatorii cunosc informații despre o rezervare făcută de victimă.

Faptul că mesajul menționează hotelul corect sau că suma promisă pare plauzibilă nu reprezintă o garanție că solicitarea este legitimă.

În cazul unor mesaje neașteptate privind rambursări, date personale sau informații bancare, identitatea expeditorului trebuie verificată separat.

În locul accesării linkului primit prin WhatsApp, turistul poate contacta direct hotelul sau agenția prin datele de contact pe care le folosește în mod obișnuit. Este musai să acordăm o atenție sporită atunci când mesajul solicită datele cardului pentru primirea unor bani.