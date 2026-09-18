Radu Miruță schimbă tonul față de PSD după desemnarea lui Mureșan: Putem negocia
SURSA FOTO: Inquam Photos / Mălina Norocea - Radu Miruță
Liderul USR și ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, Radu Miruță, susține că premierul desemnat Siegfried Mureșan are șanse reale să obțină voturile necesare pentru învestirea în Parlament. În acest context, Miruță transmite PSD un mesaj legat de viitoarea formulă politică și de negocierile privind guvernarea.
Radu Miruță anunță negocieri după desemnarea lui Mureșan. Mesajul pentru PSD
Radu Miruță afirmă că România are, în acest moment, un premier desemnat care poate trece de votul Parlamentului și îi cere PSD să nu transforme situația într-un nou motiv de dispută politică. Mesajul a fost transmis printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.
„Avem un premier desemnat care are șanse reale să treacă de votul Parlamentului. PSD trebuie să-și păstreze apelul la rațiune de până ieri, nu să înceapă jocurile politice. România nu are nevoie de principii invocate doar atunci când convin PSD. Noi am propus rotativa. PSD a acceptat-o. Ei au vrut să fie primii, noi am vrut același lucru. Președintele a decis. Iar PSD nu poate desconsidera această decizie fiindcă rămâne fără argumente, a scris Radu Miruță pe social media.
Miruță invocă acordul privind rotativa
Liderul USR amintește că formațiunea sa a propus o rotativă guvernamentală, iar PSD a acceptat această variantă. Potrivit lui Miruță, cele două formațiuni au avut poziții diferite în privința momentului în care fiecare partid urma să ocupe prima poziție în această succesiune.
Miruță precizează că PSD și-a dorit să fie primul partid care să dea premierul, în timp ce USR a susținut aceeași poziție pentru formațiunea sa. Potrivit acestuia, decizia privind desemnarea premierului a aparținut președintelui.
În mesajul său, liderul USR susține că PSD nu ar trebui să conteste această decizie pe motiv că nu mai dispune de argumente pentru susținerea propriei poziții. El leagă învestirea viitorului cabinet de actualizarea programului de guvernare și de continuarea negocierilor dintre partidele implicate.
„Actualizăm programul de guvernare, votăm cabinetul săptămâna viitoare și deblocăm situația. De când „deblocarea” poate însemna doar să obțină PSD tot ceea ce își dorește?”, a mai transmis Miruță celor de la PSD.
Calculul parlamentar prezentat de liderul USR
Radu Miruță face referire și la raportul dintre mandatele parlamentare deținute de formațiunile politice implicate în discuțiile privind viitoarea guvernare. Acesta susține că blocul format din USR, PNL, UDMR și reprezentanții minorităților are aproximativ 60% dintre parlamentari, în timp ce PSD ar avea aproximativ 40%.
Liderul USR folosește acest raport pentru a propune o repartizare a perioadei de guvernare între partidele implicate în negocieri. El menționează că mandatul actual mai are 827 de zile până la următoarele alegeri parlamentare.
„Mai sunt 827 de zile până la următoarele alegeri parlamentare. Ca număr de parlamentari, între cele două blocuri USR-PNL-UDMR-Minorități reprezintă aproximativ 60%, iar PSD aproximativ 40%.
Tradus în zile: 500 pentru Mureșan și 300 pentru PSD. Sigur că putem negocia variații. Suntem partide politice, nu calculatoare. Dar negocierea se face pe argumente, nu pe ambiții și jocuri de partid. PSD, vrei să joci cu PNL-USR-UDMR, sau cu AUR? Ori anticipate?”, a mai scris Miruță pe Facebook.
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