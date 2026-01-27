Vecinii bulgari au avansat considerabil cu proiectul unei autostrăzi care va lega orașul Ruse, de la granița cu România, de Veliko Târnovo, unul dintre nodurile rutiere importante ale țării. Tronsonul este gândit ca parte a unei axe majore de transport care va permite preluarea rapidă a traficului dinspre România și distribuirea acestuia către rețeaua de autostrăzi deja existentă din Bulgaria.

Potrivit calendarului estimativ, 2030 este termenul avansat pentru finalizarea autostrăzii Ruse–Veliko Târnovo. Odată finalizată, aceasta va elimina o parte semnificativă din blocajele actuale și va reduce timpul de parcurs pentru șoferii care tranzitează Bulgaria spre destinații turistice sau comerciale din Grecia.

Funcționarea completă a acestui coridor rutier depinde însă și de partea românească. În prezent, traversarea Dunării se face în principal prin Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, o infrastructură veche, suprasolicitată, care generează frecvent blocaje și timpi mari de așteptare, mai ales în sezonul estival.

Pentru a rezolva această problemă, CNAIR are în plan construirea unui nou pod mixt (rutier și feroviar) peste Dunăre, care să preia o parte din traficul tot mai intens dintre cele două țări. Proiectul este considerat esențial pentru fluidizarea transportului și pentru conectarea României la noile investiții de infrastructură din Bulgaria.

În paralel cu proiectul podului, autoritățile române analizează realizarea unui drum de mare viteză între Giurgiu și București. În prezent, se desfășoară studii de fezabilitate care vor sta la baza deciziei finale privind tipul de infrastructură ce va fi construită: drum expres sau autostradă.

Noua arteră rutieră ar urma să asigure o conexiune directă cu Autostrada de Centură A0 a Bucureștiului, reducând semnificativ timpii de deplasare pentru șoferii care ies din Capitală spre sudul țării sau spre Bulgaria.

Planurile de infrastructură prevăd ca legătura din sud să se continue apoi spre marile autostrăzi ale României. Prin conexiunile cu A3 și A7, traseul ar urma să permită un flux rutier coerent de la sud la nord-est, până la Siret, consolidând rolul României ca hub regional de transport.

Această rețea ar putea deveni una dintre cele mai importante axe de tranzit din regiune, atât pentru transportul de persoane, cât și pentru cel de marfă.

Ce înseamnă proiectele pentru șoferi și transportatori

Dacă toate aceste investiții vor fi implementate conform planurilor anunțate, drumul dintre București și Grecia ar putea deveni mai scurt, mai sigur și mai previzibil. Reducerea blocajelor de la frontieră, creșterea capacității de tranzit și conectarea la autostrăzi moderne ar putea schimba radical experiența de deplasare, în special în perioadele aglomerate de vacanță.

Totodată, proiectele ar avea un impact economic important, facilitând schimburile comerciale și transportul internațional în regiune.