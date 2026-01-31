Daniel Băluță, președintele PSD București, subliniază necesitatea unei noi abordări pentru organizație. Propunerile vor fi prezentate mâine în cadrul Consiliului Politic Național, urmând să fie validate conform procedurilor statutare până la organizarea alegerilor interne.

PSD București prezintă propunerile pentru conducerea filialelor din sectoarele 2, 4 și 6, ca urmare a demisiilor foștilor președinți Rodica Nassar (Sector 2), Andrei Trocan (Sector 4) și Gabriel Mutu (Sector 6).

În cadrul ședinței de astăzi, Daniel Băluță, președintele PSD București, a prezentat propunerile pentru conducerea interimară a filialelor din sectoarele 2, 4 și 6. Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a fost propus pentru președinția PSD Sector 2, Alexandru Hazem Kansou, secretar general al PSD București, pentru conducerea PSD Sector 4, iar Adrian Vigheciu, viceprimar al Capitalei, pentru PSD Sector 6.

Aceste nominalizări, menite să asigure conducerea provizorie până la organizarea noilor alegeri, vor fi supuse validării procedurilor statutare în cadrul Consiliului Politic Național de mâine, potrivit filialei PSD București.

Președintele PSD București, Daniel Băluță, a transmis că organizația are nevoie de o strategie nouă, menită să faciliteze implementarea măsurilor în beneficiul cetățenilor. El a subliniat importanța identificării resurselor pentru dezvoltarea Capitalei, dar și responsabilitatea față de locuitorii afectați de costul ridicat al traiului zilnic. Băluță a evidențiat că prioritățile organizației vizează corectarea inechităților și transformarea planurilor în rezultate concrete pentru bucureșteni.

”Organizaţia PSD Bucureşti are nevoie de o nouă abordare, care să ne permită să punem în practică măsurile pe care ni le dorim şi pe care trebuie să le implementăm în folosul oamenilor. Trebuie să redresăm Bucureştiul, să identificăm resursele necesare pentru a dezvolta oraşul, dar, în acelaşi timp, să nu uităm niciodată că, dincolo de eficientizare, de reducerea cheltuielilor sau de proiecte de infrastructură, oraşul nostru este despre oameni. Mulţi dintre ei, astăzi, o duc foarte greu, din cauza costului ridicat al traiului de zi cu zi, iar faţă de aceşti oameni avem, în primul rând, o responsabilitate. Suntem aici pentru a face dreptate, pentru a corecta inechităţi şi pentru a transforma în realitate lucruri despre care, prea mult timp, s-a vorbit fără rezultate concrete”, a declarat Daniel Băluţă, preşedintele PSD Bucureşti.

El și-a exprimat recunoștința față de colegii care au condus organizațiile de sector de-a lungul anilor, apreciind munca și eforturile depuse, și a subliniat că aceștia vor rămâne implicați și susținători ai echipei în continuare.