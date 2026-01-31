Prima care și-a anunțat demisia este Rodica Nassar, președinta filialei PSD Sector 2. Joi, aceasta a postat pe Facebook un simplu mesaj: „demisie”, sugerând astfel plecarea sa. Nassar a fost cel mai longeviv lider de filială PSD din țară, ocupând funcția din 1996.

Următoarea demisie vine de la filiala PSD Sector 4, condusă de Andrei Trocan. Decizia survine după ce Daniel Băluță nu a reușit să îl învingă pe principalul său contracandidat, Ciprian Ciucu, nici în sectorul în care este primar de aproape 10 ani. În urma alegerilor din decembrie 2025, Băluță a obținut 27,6% din voturi în Sectorul 4, față de 27,25% obținute de candidatul PNL.

Gabriel Mutu a anunțat, de asemenea, că demisionează din funcția de președinte al PSD Sector 6, explicând că decizia „vine din dorința de a permite deschiderea unei noi etape de organizare și consolidare a filialei, în interesul partidului și al comunității pe care o reprezentăm”.

„După aproape 14 ani de la preluarea mandatului, am decis să îmi depun demisia din funcţia de preşedinte al PSD Sector 6. Această decizie este una asumată şi vine din dorinţa de a permite deschiderea unei noi etape de organizare şi consolidare a filialei, în interesul partidului şi al comunităţii pe care o reprezentăm. În toţi aceşti ani, am avut onoarea de a reprezenta Sectorul 6 atât din funcţia de primar, cât şi din cea de senator, pe parcursul a trei mandate. Consider că las în urmă o organizaţie matură, funcţională, precum şi proiecte care trebuie duse mai departe cu responsabilitate. Le mulţumesc tuturor colegilor pentru colaborare, efortul depus şi încrederea acordată de-a lungul anilor. Rămân membru al organizaţiei PSD Sector 6 şi voi continua să mă implic acolo unde experienţa mea poate fi utilă”, a transmis Gabriel Mutu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Surse din PSD, citate de Digi24, susțin că filiala Sector 2 va fi condusă de Rareș Hopincă, actualul primar al sectorului, ales în 2024. La Sector 4, propunerea pentru conducere este Alexandru Hazem Kansou, secretar general al organizației PSD București și apropiat al lui Daniel Băluță, care ocupă funcția de administrator public al sectorului.

Filiala PSD Sector 6 va fi preluată de Adrian Vigheciu, fost consilier local și viceprimar al Capitalei, care a candidat fără succes în 2024 pentru funcția de primar al Sectorului 5 din partea PSD.

Numirile vor fi oficializate duminică, 1 februarie, în cadrul unei ședințe a conducerii PSD ce va avea loc la Vila Lac din București.