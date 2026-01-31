Theodor Stolojan a declarat că afirmațiile potrivit cărora PSD ar intenționa să iasă de la guvernare i se par lipsite de consistență, spunând că acestea „îl fac să zâmbească”. El a subliniat că îl cunoaște bine pe Ilie Bolojan și este convins că acesta va respecta înțelegerea stabilită, lucru care corespunde interesului fundamental al PSD. Potrivit lui Stolojan, restul declarațiilor fac parte dintr-un joc politic prin care PSD încearcă să evite să devină principala țintă a nemulțumirilor populației.

”Interesul fundamental al Partidului Social-Democrat este, în primul rând, să-l susţină pe Bolojan să ducă până la capăt reformele pe care ei le-au convenit. De ce? Pentru că vor prelua poziţia de prim-ministru în 2027, înţeleg că la 1 aprilie sau cam aşa ceva. Bolojan, aşa cum îl cunosc eu, va respecta această înţelegere. Deci ăsta este interesul fundamental al PSD”, a afirmat Theodor Stolojan, vineri seară, la B1 Tv.

Întrebat despre originea speculațiilor potrivit cărora Ilie Bolojan ar refuza rotativa guvernamentală programată pentru anul viitor, Theodor Stolojan a afirmat că nu cunoaște sursa acestora, dar a subliniat că îl cunoaște bine pe Bolojan și este convins că acesta va respecta acordul politic. În opinia sa, respectarea acestei înțelegeri reprezintă interesul esențial al PSD, iar restul declarațiilor fac parte dintr-o strategie politică prin care partidul încearcă, pe fondul nemulțumirilor generate de aplicarea reformelor, să evite să devină principala țintă a frustrărilor populației.

”Nu ştiu, nu cunosc, dar îl ştiu bine pe Bolojan şi el va respecta înţelegerea şi ăsta este interesul fundamental al PSD-ului, restul este jocul politic al PSD-ului de a încerca în acest ocean de nemulţumire creat de aplicarea reformelor să rămână undeva mai agăţat în aer, să zicem, să nu fie ţinta directă a nemulţumirii populaţiei”, a spus el.

De asemenea, fostul prim-ministru a comentat propunerile PSD privind relansarea economică, arătând că astfel de stimulente au mai fost aplicate în trecut fără rezultate notabile. El a adăugat că, deși România raportează anual creșteri ale investițiilor publice, situația reală indică, în opinia sa, o stagnare economică.

”Dacă e să dăm stimulente şi ajutoare din bugetul de stat, trebuie să dăm numai pentru acele afaceri care măresc capacitatea României la export şi acele proiecte care cresc valoarea adăugată, încorporată în produsele şi serviciile din România”, a spus Stolojan.

Theodor Stolojan, fost prim-ministru al României, susține că partidele din coaliția de guvernare amână în mod nejustificat și excesiv reforma administrației publice. El atrage atenția că există politicieni care se opun reorganizării administrative a țării, argumentând că aceasta ar implica renunțarea la numeroasele instituții existente în fiecare județ.

”La ora actuală există o nemulţumire incredibilă la nivelul omului de rând, acel om care trăieşte cu leafa de la lună la lună sau cu pensia de la lună la lună, care vede că s-au luat foarte rapid toate măsurile care prevedeau creşterea de impozite şi taxe, în timp ce, când trebuia să se treacă la reforma administraţiei publice centrale şi locale, lucrurile s-au împotmolit total şi nu numai că s-au împotmolit, dar ţin în loc şi bugetul pe anul 2026. Noi suntem ţara care încă, iată, intrăm duminică în februarie şi noi nu avem încă buget. De ce nu avem buget? Pentru că această coaliţie, de fapt, partidele politice din această coaliţie de guvernare întârzie nejustificat şi nepermis de mult această reformă a administraţiei publice centrale, care deocamdată e o reformă limitată la prima etapă, prima etapă însemnând reducerea cu 10% a cheltuielilor care privesc personalul. Când reduci cu 10%, îţi propui să reduci cu 10%, sigur că nu e uşor, pentru că aici, pe de o parte, e toată coteria asta transpolitică, toţi au pe acolo băgaţi fel de fel de indivizi, pe de altă parte, dacă nu ai un personal excesiv evident, nu e simplu să reduci cu 10% anvelopa salarială, trebuie să regândeşti puţin instituţia, sistemele, pentru că altfel dereglezi o serie de activităţi”, a afirmat Theodor Stolojan, vineri seară, la B1 Tv.

El a observat că există „o diferență între obiectivele președintelui Bolojan și dorințele celorlalți membri”. Stolojan a mai arătat că unii politicieni nu sprijină nici reformele teritoriale și administrative.

”Toate partidele politice, vorbesc din coaliţia de guvernare, spun că e necesară, dar, de fapt, niciunul nu o doreşte. Pentru că asta înseamnă să renunţi la puzderia şi puzderia de instituţii în fiecare judeţ”, a spus fostul prim-ministru.

Theodor Stolojan a subliniat că administrațiile publice locale pot „submina” reforma administrativă. El a explicat că, după modelul Primăriei Capitalei, care a înființat companii municipale, fondurile pot fi direcționate către aceste structuri ca plăți pentru servicii, în timp ce documentele oficiale indică o aparentă reducere a cheltuielilor de personal.