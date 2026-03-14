Daniel Băluță a anunțat sâmbătă, într-o conferință de presă, că parlamentarii social-democrați pregătesc amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru acest an. Potrivit acestuia, PSD consideră că în forma actuală bugetul nu include integral pachetul de măsuri sociale promis.

Liderul PSD București a explicat că pentru implementarea acestor măsuri este nevoie de peste trei miliarde de lei, iar parlamentarii partidului caută soluții pentru identificarea surselor de finanțare.

„Ele trebuie obţinute într-un fel sau altul iar în momentul acesta colegii mei lucrează pentru a identifica sursele pentru a implementa aceste amendamente”, a declarat Băluță.

Acesta a precizat că propunerile social-democraților ar putea fi făcute publice în cursul zilei de duminică, după reuniunea Consiliului Politic Național al PSD.

Daniel Băluță a subliniat că pachetul de măsuri sociale promis de partid reprezintă o prioritate politică și că parlamentarii vor încerca să obțină sprijin pentru adoptarea acestuia.

„Cred că pachetul social pe care l-am promis şi care este complet subfinanţat reprezintă o prioritate pentru PSD, şi nu numai pentru el, în Parlamentul României şi am convingerea că acest pachet va trece, pentru că parlamentarii sunt oameni, cu toţii văd ceea ce se întâmplă în societate şi indiferent de formaţiunea politică din care fac parte au, mai presus de orice, conştiinţă”, a afirmat liderul PSD București.

Totuși, acesta a menționat că adoptarea bugetului rămâne o prioritate pentru această săptămână.

Întrebat dacă PSD va susține bugetul în cazul în care amendamentele nu vor fi acceptate integral, Băluță a declarat: „Bugetul României trebuie să treacă săptămâna aceasta, PSD e un partid responsabil, e normal să fie aşa”.

În cadrul conferinței de presă, Daniel Băluță l-a criticat și pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că nu ar ține cont de problemele sociale și economice ale populației.

„Acest om care frânează dezvoltarea României, pe numele dânsului Ilie Bolojan, a reuşit abia ieri să adopte creşterea salariului minim pe economie. Discutăm despre un om care nu a ţinut cont niciodată de nevoile persoanelor cu dizabilităţi, preferând în contrapartidă să ofere bani pentru a juca la bursă, un om – şi asta vă spun din sânul coaliţiei – un om care consideră că mamele care îşi cresc copilul în concediu de maternitate sunt privilegiate faţă de alte mame din Europa şi nu a ţinut cont niciodată de faptul că a scăzut puterea de cumpărare, inflaţia este de 10%, au crescut taxele, au crescut impozitele”, a afirmat Băluță.

Acesta a adăugat că social-democrații sunt convinși că pot corecta în Parlament problemele identificate în proiectul de buget.

„Ceea ce vă garantez este că, în Parlament, aceste neajunsuri vor fi corectate de Partidul Social Democrat, iar bugetul nu poate să treacă în această formă. Am făcut toate eforturile necesare pentru că întârzierea este absolut nepermisă, dacă mai stăm mult, nu o să mai facem nimic nici anul acesta. Ca atare, deficienţele pe care le-am constatat în această lege a bugetului ne-am propus să le corectăm în Parlament pentru că forţa pe care grupul nostru o are sunt convins că va reuşi să corecteze toate lipsurile pe care acest buget le are”, a mai spus Daniel Băluță.

Întrebat dacă PSD poate continua colaborarea cu Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru în actualul context politic, liderul social-democrat a declarat că prioritatea imediată este adoptarea bugetului de stat.