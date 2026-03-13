Potrivit explicațiilor oferite de Ciprian Ciucu pe Facebook, în cadrul proiectului a fost introdus și un amendament prin care persoanele care îndeplinesc criteriile de protecție socială vor beneficia de măsuri de protecție, astfel încât actualizarea chiriilor să nu afecteze categoriile vulnerabile.

Edilul a relatat și un episod petrecut în timpul ședinței în care s-a discutat proiectul. Un bărbat care locuiește într-o zonă centrală a Capitalei, în apropiere de Grădina Icoanei, între două ambasade, a venit să îl critice în legătură cu această decizie. Potrivit primarului, respectiva persoană plătește aproximativ 400 de lei chirie pentru un apartament de 120 de metri pătrați.

Ciprian Ciucu a afirmat că, în ciuda nemulțumirilor exprimate de unii chiriași, consideră că decizia este una corectă față de sutele de mii de bucureșteni care, în ultimii 20 de ani, și-au cumpărat locuințe prin credite imobiliare pe termen lung. El a menționat că mulți dintre aceștia plătesc sau au plătit rate pentru perioade de 20 sau 30 de ani.

„A fost aprobat proiectul privind actualizarea chiriilor pentru locuințele „convenabile”, după ce nu a mai fost actualizat de cca. 20 de ani. Am propus un amendament pentru ca persoanele care îndeplinesc critetiile de protecție socială să fie protejate. Altfel, „fun fact”, a venit în şedintă să mă certe un domn care locuiește pe undeva pe lângă Grădina Icoanei, între două ambasade, care plăteşte în jur de 400 de lei pentru 120 mp. Am rămas certat dar măcar am făcut nițică drepate sutelor de mii de bucureșteni care în ultimii 20 de ani și-au luat case prin credite imobiliare la care au platit și încă plătesc pe 20 sau 30 de ani. Cunosc sentimentul…”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

În același mesaj, primarul Capitalei a anunțat că a dispus verificări ample ale locuințelor din patrimoniul municipal. Controlul va fi realizat de Poliția Locală a Municipiului București și de Corpul de Control al Primăriei.

Verificările vor fi făcute apartament cu apartament, deoarece edilul spune că există informații potrivit cărora unele dintre aceste locuințe ar fi fost transformate ilegal în spații de închiriere pe platforme de tip Airbnb. De asemenea, există suspiciuni că anumite spații au fost preluate de organizații neguvernamentale care nu ar desfășura activități reale, iar altele ar fi fost transformate în terase sau restaurante.

Primarul a precizat că își propune să clarifice situația activelor patrimoniale ale Capitalei după o perioadă de 35 de ani. În același timp, a subliniat că la redactarea proiectului privind actualizarea chiriilor a contribuit în mod semnificativ viceprimarul Stelian Bujduveanu, exprimându-și satisfacția că proiectul a fost inclus pe ordinea de zi și adoptat.

„Altfel, am ordonat ca Poliția Locală a Municipiului București și Corpul de Control să verifice temeinic apartament cu apartament. Am informații că unele au fost transformate ilegal în Airbnb-uri și unele spații luate de ong-uri fake (respect ONG-urile serioase, nu e cazul lor), făcute terase/restaurante. Voi face, dupa 35 de ani, lumină în activele patrimoniale ale Bucureștiului! La redactarea acestui proiect cel mai mult a muncit Viceprimarul Stelian Bujduveanu. Mă bucur că l-am putut pune pe ordinea de zi și că a fost votat!”, a conchis edilul.

