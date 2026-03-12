Pentru o garsonieră obișnuită din România, cu o suprafață de aproximativ 30-40 de metri pătrați, mobilarea completă poate varia de la câteva mii de lei până la peste 30.000 de lei în cazul variantelor premium.

Primul spațiu care implică cele mai mari costuri este bucătăria. În 2026, mobilierul pentru bucătărie este una dintre cele mai scumpe componente ale amenajării unei locuințe. Pentru o bucătărie standard, realizată la comandă, prețurile pornesc de la aproximativ 4.400 de lei și pot ajunge la aproape 11.900 de lei, în funcție de materiale, dimensiune și complexitate.

Există și variante mai accesibile, precum mobilierul modular. De exemplu, o bucătărie de aproximativ 2-2,6 metri lungime poate costa între 3.200 și 3.900 de lei pentru corpurile principale.

Pe lângă mobilierul propriu-zis, bucătăria trebuie dotată și cu electrocasnice: frigider, plită, cuptor și hotă. Într-un scenariu cu buget redus, întregul spațiu poate fi amenajat cu aproximativ 3.500-5.000 de lei, însă pentru un buget mediu suma ajunge frecvent între 6.000 și 9.000 de lei.

Zona de living și dormit reprezintă al doilea capitol important din buget. În majoritatea garsonierelor, această zonă îndeplinește două roluri: spațiu de relaxare și dormitor. De aceea, multe persoane aleg o canapea extensibilă sau un pat cu dimensiuni medii. În 2026, o canapea pentru spații mici poate costa în jur de 3.000-3.300 de lei, în funcție de material și design.

Pentru mobilier la comandă pentru living, de exemplu bibliotecă, comodă TV și rafturi, costurile pot varia între 1.900 și 8.100 lei. Pentru zona de dormit, un set complet cu pat, saltea și eventual noptiere poate porni de la aproximativ 3.000 de lei și poate depăși 8.000 de lei în variantele de calitate medie sau ridicată.

Un alt element esențial într-o garsonieră este spațiul de depozitare. Prețul unui dulap simplu cu două sau trei uși poate varia de la aproximativ 1.300 de lei până la peste 6.000 de lei dacă este realizat la comandă și adaptat perfect spațiului disponibil.

Baia implică, de asemenea, anumite costuri pentru mobilier. Chiar dacă spațiul este redus, dulapul pentru chiuvetă și alte elemente de depozitare pot costa între 1.300 și 4.400 de lei, în funcție de material și design.

La aceste sume se adaugă și alte elemente considerate deseori „detalii”, dar care cresc semnificativ bugetul final: corpuri de iluminat, perdele, draperii, covoare, măsuțe de cafea sau rafturi decorative. În unele cazuri, dezvoltatorii sau firmele de design interior oferă pachete complete de mobilare pentru locuințe mici, care includ mobilier, textile și corpuri de iluminat.

Astfel de pachete pot ajunge la aproximativ 12.900 de euro fără TVA, atunci când sunt incluse mai multe zone ale locuinței.

Pe lângă costul mobilierului, proprietarii trebuie să ia în calcul și alte cheltuieli suplimentare. Transportul și montajul pieselor pot costa câteva sute de lei, iar dacă mobilierul este adus într-o locuință nouă, mutarea obiectelor într-un alt oraș sau chiar în același oraș poate costa între 600 și 900 de lei pentru o garsonieră.