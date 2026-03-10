În ultimii ani, tot mai mulți români au fost contactați de firme de recuperare a creanțelor după cesionarea unor datorii de către bănci sau instituții financiare. Deși aceste companii au dreptul legal să recupereze sumele datorate, activitatea lor este strict reglementată de legislația din România.

Avocatul Claudiu Filipoiu explică în ce condiții pot recuperatorii să contacteze debitorii, ce metode sunt permise și care sunt limitele impuse de lege pentru a preveni abuzurile.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Recuperatorii de creanțe din România au dreptul să contacteze debitorii pentru a-i informa despre datorii, să negocieze planuri de plată adaptate veniturilor actuale și să inițieze executări silite prin instanță, dacă a fost cesionată legal creanța. Ei pot recupera doar suma datorată inițial, inclusiv dobânzi legale. Drepturile lor se opresc însă la orice formă de abuz: nu pot hărțui prin apeluri repetate, contacte în afara orelor 9:00-20:00 sau în weekend fără acord, amenințări, divulgare de date personale către terți sau percepere de costuri suplimentare.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Nu, în niciun caz nu este legal ca recuperatorii să amenințe o persoană pentru a o determina să plătească o datorie. Legea interzice orice practici agresive, inclusiv amenințări fizice, psihice sau care afectează reputația debitorului sau a rudelor sale, hărțuirea prin contacte repetate sau nejustificate, precum și contactul la locul de muncă sau cu terți neimplicați.

Pe de altă parte, faptele precum amenințarea și șantajul sunt infracțiuni și se pot pedepsi inclusiv cu închisoarea, potrivit Codului penal.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Pot reprezenta intimidare sau hărțuire comportamente precum apeluri telefonice repetate și insistente care induc teamă, contactarea în afara orelor rezonabile, vizitele la domiciliu sau la locul de muncă, amenințările cu vătămări sau afectarea reputației, contactarea rudelor, vecinilor sau cunoscuților, afișarea publică de notificări (cum ar fi citații la ușa blocului), sau folosirea unui limbaj agresiv și abuziv. Acestea sunt interzise și pot atrage sancțiuni administrative de la ANPC sau penale, dacă se încadrează în infracțiuni precum hărțuirea, amenințarea.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Nu, recuperatorii de creanțe nu au dreptul să viziteze domiciliul debitorului pentru a exercita presiune, deoarece aceasta poate fi considerată o practică agresivă. Aceștia ar putea trimite notificări scrise sau iniția proceduri legale prin executor judecătoresc, dar nu pot să apară personal pentru intimidare. De asemenea, este interzis să contacteze familia, vecinii sau colegii de muncă, cu excepția succesorilor legali, avocaților sau împuterniciților implicați direct; orice contact cu terțe persoane pentru a face presiune asupra debitorului este ilegal și poate fi sancționat.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Nu, recuperatorii de creanțe nu au dreptul de a confisca bunuri sau de a intra în locuința unei persoane. Drepturile lor se rezumă la a iniția proceduri legale, dar nu pot acționa direct în executare. Acest drept aparține exclusiv executorilor judecătorești, care pot proceda la sechestru, poprire sau intrare în locuință doar după încuviințarea instanței, în cadrul executării silite, respectând procedurile stricte legale pentru a evita abuzurile.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Da, există prevederi exprese în legislație (OUG nr. 52/2016), potrivit cărora este interzisă comunicarea cu debitorul în intervalul orar 20:00 – 9:00.

De altfel, chiar fără această prevedere expresă, contactarea unui debitor noaptea ar fi fost considerată o practică agresivă, care ar fi putut fi sancționată de ANPC.