Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, prin intermediul Facebook-ului, că raportul privind situația terenurilor din zona costieră a fost aprobat și făcut public, documentul relevând existența a peste 4.000 de construcții ridicate pe terenuri care ar fi trebuit să aparțină statului român, inclusiv blocuri cu mai multe etaje.

Potrivit acesteia, raportul final al Comisiei interministeriale a fost publicat de Ministerul Mediului din dorința de a asigura transparență totală, după ce reprezentanții presei au adresat numeroase întrebări legate de conținutul documentului. Ministrul a precizat că publicul poate vedea acum exact amplasarea construcțiilor identificate.

Diana Buzoianu a declarat că autoritățile au început deja acțiuni concrete pentru a face ordine pe litoralul românesc, primele intervenții având loc la Năvodari, unde zeci de construcții ilegale au fost demolate. Controalele au fost ulterior extinse pe întreaga plajă, cu scopul de a preveni apariția altor clădiri ilegale pe plaje sau faleze.

Raportul publicat evidențiază, în opinia ministrului, amploarea problemelor generate de lipsa unor reglementări urbanistice clare și de abuzurile comise în ultimii 30 de ani în zona costieră a României. Ea a subliniat că stabilirea legalității acestor construcții revine în continuare instanțelor de judecată.

Ministrul Mediului a afirmat că transparența este esențială pentru stoparea ilegalităților, susținând că acestea pot continua doar în lipsa atenției publice asupra situațiilor problematice.

Ministerul Mediului a publicat raportul final despre situația terenurilor de pe litoral care ar trebui să aparțină statului român. Documentul apare după interesul mare arătat de presă și de cetățeni și este făcut public pentru ca toată lumea să poată vedea concluziile.

Deși comisia care a analizat aceste date a lucrat inițial fără ședințe publice, membrii Ministerului Mediului au propus publicarea raportului pentru mai multă transparență. Propunerea a fost votată și aprobată, iar raportul este acum disponibil împreună cu toate anexele și hărțile.

Comisia interministerială a fost creată pentru a lămuri cine deține, de fapt, terenurile din zona litoralului Mării Negre. Existau multe neclarități legate de proprietate, de limitele terenurilor statului și de modul în care unele suprafețe au fost folosite sau transferate în timp.

Timp de mai mulți ani, reprezentanți ai mai multor instituții au adunat și verificat documente, hărți și acte oficiale, pentru a înțelege situația reală din teren și din evidențele statului.

Comisia a analizat acte de proprietate, documente cadastrale, hotărâri judecătorești, decizii ale autorităților locale și hărți ale zonei de coastă, pentru mai multe localități de pe litoral. Scopul a fost să se vadă dacă datele oficiale corespund cu realitatea.

Concluziile arată că există mii de terenuri și construcții pe litoral, cu situații juridice diferite: unele aparțin statului, altele primăriilor, iar altele sunt proprietăți private. În multe cazuri, terenuri care ar fi trebuit să fie ale statului nu au fost delimitate clar și nu au fost înregistrate corect.

Raportul mai arată că, din cauza acestor lipsuri, au existat decizii locale care au permis schimbarea statutului unor terenuri. Sunt semnalate și probleme mai vechi, precum lipsa unor limite clare ale zonei costiere, date cadastrale neactualizate și reacții întârziate în instanță pentru apărarea proprietății statului.

În final, comisia recomandă măsuri clare: stabilirea rapidă a limitelor terenurilor statului pe litoral, înregistrarea lor oficială, deschiderea de procese acolo unde terenurile au fost pierdute ilegal, notarea litigiilor în actele de proprietate și actualizarea legilor, pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.

Raportul complet, cu toate documentele și hărțile, este disponibil mai jos:

raport final activitate Comisia interministeriala situatie terenuri zona costiera, noiembrie 2025

Anexa 1 – analiza clarificare d.p.v.tehnic si juridic terenuri aferente zonei costiere