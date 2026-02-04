Ridicarea plafonării prețului la gaze, anunțată de Guvern începând cu 1 aprilie, a generat îngrijorări în rândul populației, în contextul precedentelor valuri de scumpiri din ultimii ani. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a intervenit public pentru a clarifica efectele concrete ale deciziei și pentru a sublinia că eliminarea plafonului nu înseamnă automat liberalizare totală sau creșteri de tarife pentru consumatorii casnici.

Bogdan Ivan a precizat că măsura face parte dintr-o strategie agreată la nivelul coaliției de guvernare și are ca obiectiv principal menținerea stabilității prețurilor într-o perioadă economică sensibilă. Potrivit ministrului, statul va continua să aibă un rol activ în controlul pieței, chiar și după ridicarea plafonării, printr-un mecanism de administrare a prețului.

„Îi asigur pe români că prețurile la gaz nu vor crește de la 1 aprilie. O spun de 3 luni de zile și mă țin de cuvânt. Este propunerea PSD adoptată în coaliție”, a scris Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a explicat că eliminarea plafonării este necesară pentru a corecta disfuncționalitățile apărute în piață, dar că acest pas este făcut gradual, tocmai pentru a evita șocuri asupra facturilor. El a arătat că actualul model de tranziție oferă predictibilitate atât populației, cât și actorilor economici din sectorul energetic.

„Așa cum am mai spus, o liberalizare treptată a pieței de gaz protejează românii de creșteri necontrolate de prețuri, dar ajută concomitent și mediul privat să rămână competitiv. Este un lucru foarte bun că am ajuns la un consens. Românii nu mai puteau suporta încă o rundă de scumpiri!”, a transmis ministrul.

Bogdan Ivan a insistat asupra faptului că perioada următoare va fi una de tranziție atent gestionată, în care statul va interveni pentru a menține un echilibru între cerere și ofertă. Potrivit ministrului, obiectivul principal este ca prețurile să rămână accesibile până la momentul în care România va beneficia de noile resurse de gaze naturale din Marea Neagră.

În acest context, ministrul Energiei a anunțat că Executivul va veni în perioada imediat următoare cu un cadru normativ clar, care să stabilească pașii concreți ai acestei tranziții. Actele normative vor viza atât producătorii, cât și distribuitorii și furnizorii, pentru a preveni apariția unor variații nejustificate de preț.

„Cât sunt eu ministrul energiei, prețurile la gaz nu cresc. Și gestionez cu cei mai buni specialiști o tranziție sănătoasă către o piață liberă cu prețuri mici. Predictibil și organizat, nu haotic cum am văzut în ultimii ani!”, a mai precizat Bogdan Ivan.

Ministrul a subliniat că exploatarea gazelor din Marea Neagră va schimba radical poziția României pe piața energetică, oferind nu doar securitate în aprovizionare, ci și premisele unei scăderi a prețurilor pe termen mediu. Până la acel moment, statul va menține un control strict pentru a proteja consumatorii casnici.

„În perioada imediat următoare vom veni cu cadrul normativ și pașii de urmat, astfel încât să ne asigurăm că până la intrarea primelor resurse noi de gaz din Marea Neagră, prețul va rămâne unul corect pentru români”, a scris Bogdan Ivan.

Premierul Ilie Bolojan a susținut, miercuri, că anul 2027 este cel mai potrivit moment pentru liberalizarea completă a prețului la gaze, având în vedere perspectivele de producție internă. Șeful Executivului a explicat că România va intra într-o perioadă de supraproducție odată cu exploatarea gazelor din Marea Neagră, ceea ce va reduce presiunea asupra prețurilor.

Ilie Bolojan a arătat că, începând cu 1 aprilie 2026 și până în martie 2027, va exista o perioadă tranzitorie în care prețul la gaze nu va mai fi plafonat, dar va fi administrat de stat pentru consumatorii casnici. Această administrare va acoperi întreg lanțul de la producători la furnizori, pentru a asigura stabilitatea tarifelor.

„Trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea prețului la gaze, dar, în același timp, trebuie să protejăm și cetățenii României de puseul de inflație posibil, care ar putea să apară pe fondul creșterii prețurilor la gaz necontrolate. De asemenea, fiind un an greu, este normal să luăm aceste măsuri, având în vedere că din 2027 România va avea un avantaj important în sensul în care vom avea resurse suplimentare de gaze în Marea Neagră, ceea ce ar trebui să ne ducă la o scădere a prețului gazelor și să înlăture orice fel de probleme cu aprovizionarea iarna, în perioadele când avem ger. Asta înseamnă că anul 2027, când vom avea deci această supraproducție de gaz, ar fi un an mai potrivit pentru a face liberalizarea”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a detaliat și modul în care va funcționa prețul administrat în perioada de tranziție, precizând că acesta va rămâne stabil pe tot parcursul anului pentru consumatorii casnici și pentru CET-uri, în ceea ce privește cantitatea utilizată pentru producerea energiei termice.

„Propunem ca între 1 aprilie, anul acesta, sfârșitul lunii martie și sfârșitul lunii martie 2027, să existe o perioadă tranzitorie cu un preț care nu va mai fi plafonat, ci un preț administrat pentru consumatorii casnici. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vom reglementa prețul pentru casnici pe tot lanțul, de la producători la transportatori, la distribuitori și la furnizori. Asta înseamnă că prețul va rămâne stabil pe tot parcursul anului și nu vor fi alte modificări până în primăvara anului viitor. Prețul la gaz va fi administrat pentru toți consumatorii casnici și pentru toate CET-urile, pentru cantitatea utilizată pentru generarea energiei termice”, a mai afirmat premierul.

Ilie Bolojan a precizat că pentru restul activităților economice plafonarea nu va mai fi aplicată, însă datele actuale indică faptul că majoritatea consumatorilor non-casnici achiziționează deja gaze la prețuri sub nivelul plafonat anterior.