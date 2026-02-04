Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat măsurile avute în vedere pentru perioada de după 31 martie, când va expira plafonarea prețurilor la gaze naturale.

Oficialul a explicat că obiectivul principal este protejarea consumatorilor, în special a celor cu venituri mici, astfel încât eventualele scumpiri să fie limitate și suportabile.

În acest context, Ministerul Energiei analizează mai multe variante, inclusiv menținerea calendarului de eliminare a plafonului sau o reducere treptată a acestuia, dar și introducerea unei scheme de sprijin dedicate persoanelor cu venituri sub 2.500 de lei.

Bogdan Ivan a arătat că poartă discuții tehnice cu operatorii din piața energetică pentru a identifica o soluție care să permită eliminarea plafonării la termenul stabilit anul trecut, fără ca impactul asupra consumatorilor să depășească o creștere de 10% a prețului.

Ministrul a subliniat că, în lipsa unei astfel de variante, este luată în calcul serios o reducere eșalonată a plafonului pe durata unui an, tocmai pentru a evita un șoc financiar pentru populație.

În paralel, ministrul Energiei a anunțat la B1TV că a fost pregătită o schemă de sprijin pentru persoanele cu venituri de până la 2.500 de lei pe membru de familie.

Aceasta ar urma să se aplice pe durata sezonului rece, între 1 octombrie și 31 martie, iar beneficiarii ar urma să primească o reducere de 100 de lei la factura de gaze naturale pe perioada iernii viitoare.

„Chiar azi am mai multe discuții tehnice cu operatorii din piață pe acest subiect. Caut varianta în care să păstrăm calendarul eliminării plafonului la 31 martie, cum era stabilit anul trecut, fără să crească prețul cu mai mult de 10% la consumator. Dacă nu există această variantă, iau în calcul serios să facem o reducere eșalonată a plafonului timp de un an, pentru a nu afecta buzunarul românilor. Iar pentru cei care au venituri până în 2.500 de lei, am pregătit o schemă de sprijin pe perioada sezonul rece, cuprinsă între 1 octombrie și 31 martie. Pe această perioadă, iarna viitoare, oamenii care au până în 2.500 de lei venituri per membru de familie să beneficieze de o reducere de 100 de lei la factura la gaze naturale”, a explicat Bogdan Ivan pentru postul de televiziune.

Întrebat dacă această măsură are susținerea premierului Ilie Bolojan (PNL), Bogdan Ivan a precizat că schema este sprijinită de PSD și că există convingerea că va întruni suportul întregii coaliții de guvernare.

Ministrul a adăugat că impactul bugetar al schemei este estimat la aproximativ 800 de milioane de lei.

Potrivit lui Bogdan Ivan, există resurse financiare suficiente la buget pentru a acoperi acest cost.

El a explicat că doar din creșterea accizelor aplicată la începutul acestui an s-au obținut venituri suplimentare de circa 1,2 miliarde de lei la buget, sumă care depășește necesarul pentru implementarea schemei de sprijin.

Ministrul Energiei a dat asigurări că România dispune de suficiente rezerve de gaze naturale pentru a traversa fără probleme această iarnă, în pofida faptului că este una dintre cele mai reci din ultimii cinci ani.

El a arătat că, pe fondul temperaturilor scăzute, consumul total de energie și gaze a crescut cu aproximativ 20–25%.

Bogdan Ivan a recomandat consumatorilor să analizeze ofertele existente pe piață și să ia în calcul schimbarea furnizorului de energie electrică, menționând că există deja zeci de mii de români care au făcut acest pas pentru a obține tarife mai mici.

De asemenea, ministrul a subliniat importanța citirii regulate a contoarelor sau a instalării contoarelor inteligente, atât la gaze, cât și la energie electrică, pentru a evita facturile foarte mari generate de estimări inexacte ale consumului.