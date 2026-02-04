Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a decis ca toți furnizorii de gaze naturale să transmită până la 2 martie notificări către consumatori. Acestea trebuie să conțină informații privind prețul gazului, durata și valabilitatea contractelor, precum și posibilitatea schimbării furnizorului.

Măsura a fost adoptată săptămâna trecută, prin ordin ANRE, în cadrul ședinței Comitetului de reglementare. Anunțul a fost făcut de George Niculescu, într-un interviu acordat publicației Economedia.

Schema de plafonare a prețului la gaze naturale expiră la 1 aprilie. În acest moment, nu există o decizie definitivă la nivelul Guvernul României privind prelungirea sau modificarea mecanismului de sprijin.

Potrivit ANRE, schema este în vigoare din noiembrie 2021, iar în acest interval unii consumatori ar putea să nu mai cunoască prețul real prevăzut în contractele lor, din cauza aplicării continue a plafonării timp de aproape cinci ani.

Notificările pe care furnizorii trebuie să le trimită au rolul de a permite consumatorilor să verifice condițiile contractuale și să decidă dacă vor să schimbe furnizorul. Intervalul 2 martie–1 aprilie oferă aproximativ o lună pentru această opțiune.

Șeful ANRE a explicat că perioada este una necesară pentru ca piața să funcționeze corect, iar clienții să poată lua decizii informate înainte de ieșirea din plafonare.

În ceea ce privește o eventuală schemă care să înlocuiască plafonarea pentru consumatorii vulnerabili, ANRE precizează că decizia aparține exclusiv Guvernului. Instituția nu este implicată, în prezent, în discuțiile privind forma unei noi scheme de sprijin.

George Niculescu a arătat că nu există informații publice clare despre intențiile Executivului și că, spre deosebire de gaze, la energia electrică a fost introdus un voucher de 50 de lei.

„Observ și eu în presă că nu s-a luat o decizie definitivă cu privire la prelungirea sau nu a termenului de valabilitate a acestei scheme de sprijin. În mod normal, ea expiră la data de 1 aprilie. Sper ca, într-o perioadă de timp foarte scurtă, la nivel guvernamental, să se ia decizia dacă se prelungește sau nu această schemă de sprijin. Dacă se prelungește, sub ce formă se prelungește. Dacă nu se prelungește, e clar că nu se prelungește. Nu aș ști să vă spun ce este pe masa ministrului Energiei și a Guvernului în momentul de față. Am văzut că la energia electrică s-a înlocuit cu un voucher pentru energie în valoare de 50 de lei. Nu știu care va fi decizia guvernamentală cu privire la schema de plafonare-compensare la gaze naturale”, afirmă el.

Autoritatea a reiterat că, încă din 2025, a propus reducerea cotei de TVA la gaze naturale ca măsură de diminuare directă a facturilor. O scădere a TVA de la 21% la 11% ar avea un impact imediat pentru consumatorii casnici, potrivit ANRE.

Această variantă este prezentată ca o soluție mai simplă și mai transparentă decât prelungirea unor scheme complexe de plafonare și compensare.

Potrivit ANRE, pe comparatorul de oferte există în prezent cel puțin o ofertă sub prețul plafonat și mai multe peste acest nivel. Evoluția ar putea semăna cu cea din piața de energie electrică după liberalizare, când ofertele s-au concentrat în jurul unui prag psihologic de preț.

Finalizarea schemei de sprijin coincide cu intrarea într-o perioadă de temperaturi mai ridicate și consum redus, începând cu lunile aprilie–mai. Astfel, chiar dacă unele oferte vor fi cu 5–10% peste prețul plafonat, facturile ar putea fi mai mici ca valoare totală, datorită consumului scăzut.

ANRE estimează că până în toamnă piața gazelor se va stabiliza, pe fondul evoluțiilor de pe piețele europene. În prezent, pe hub-urile europene, produsul trimestrial se tranzacționează la 30–33 de euro/MWh, ceea ce ar corespunde unui preț de aproximativ 150–165 de lei pentru trimestrul al doilea.

Odată cu clarificarea deciziei privind schema de sprijin, producătorii de gaze naturale vor putea scoate pe piață volumele care nu vor mai fi vândute la preț reglementat. Acest lucru ar putea crește lichiditatea și reduce presiunea asupra prețurilor, potrivit ANRE.