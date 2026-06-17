Schimbare majoră pe litoralul Greciei. Autoritățile vor controla plajele din aer. Nu mai scapă nimeni

Grecia înăsprește controalele pe litoral și introduce tehnologii moderne pentru monitorizarea plajelor. Ministerul Finanțelor de la Atena a pregătit un nou proiect legislativ care permite utilizarea dronelor, imaginilor satelitare și a sistemelor de teledetecție pentru identificarea ocupărilor ilegale ale plajelor și a încălcărilor contractelor de concesiune.

Măsura vine în contextul în care autoritățile încearcă să combată fenomenul extinderii neautorizate a afacerilor de pe litoral și blocarea accesului liber al turiștilor la mare.

Una dintre cele mai importante modificări propuse este eliminarea obligativității verificărilor la fața locului în anumite situații.

Dacă o încălcare este surprinsă clar prin fotografii realizate cu drone sau prin imagini satelitare, autoritățile vor putea întocmi procesul-verbal fără a mai trimite inspectori pe teren pentru constatarea faptei.

Până acum, controalele presupuneau în mod obligatoriu prezența inspectorilor la fața locului și realizarea unei verificări directe.

Noua procedură urmărește accelerarea identificării abaterilor și aplicarea mai rapidă a sancțiunilor.

Potrivit proiectului, dronele și sistemele de monitorizare aeriană vor fi folosite pentru depistarea ocupărilor ilegale ale plajelor, extinderilor neautorizate ale afacerilor și amplasării șezlongurilor în afara suprafețelor concesionate.

Autoritățile estimează că noul sistem va fi utilizat în special în zonele turistice foarte aglomerate, unde în fiecare sezon estival sunt înregistrate numeroase reclamații privind ocuparea excesivă a plajelor.

Prin utilizarea imaginilor aeriene, serviciile de control vor putea verifica simultan un număr mult mai mare de plaje și vor avea la dispoziție probe foto care vor putea fi utilizate direct în procedura de sancționare.

Proiectul prevede sancțiuni severe pentru cei care ocupă ilegal suprafețe de plajă fără a deține un contract de concesiune.

În astfel de cazuri, amenda poate ajunge la de patru ori valoarea taxei corespunzătoare suprafeței ocupate ilegal.

Pe lângă sancțiunea financiară, operatorii riscă excluderea din orice procedură de concesionare a plajelor pentru o perioadă de cinci ani.

Pentru recidivă, măsurile devin și mai dure. Autoritățile pot suspenda activitatea firmei timp de zece zile, pot sigila casa de marcat și pot interzice participarea la viitoare concesiuni pentru o perioadă de până la zece ani.

Aceleași sancțiuni se aplică și în cazul operatorilor care depășesc limitele prevăzute în contractele de concesiune și ocupă suprafețe suplimentare fără autorizație.

Legislația aflată în vigoare în Grecia prevede deja sancțiuni importante pentru cei care împiedică accesul liber al cetățenilor la mare și la plajă.

Amenzile pot varia între 2.000 și 60.000 de euro, în funcție de gravitatea încălcărilor.

De asemenea, sunt sancționate construcțiile ilegale și orice amenajări realizate fără autorizație în zona de coastă.

Pe lângă introducerea dronelor, proiectul de lege include și alte schimbări privind administrarea plajelor.

Autoritățile vor putea acorda temporar spații comerciale firmelor care au depus la timp cererile de concesionare și așteaptă finalizarea procedurilor administrative.

În anumite situații, operatorii excluși anterior din procedurile de concesionare vor putea reveni în sistem dacă își achită integral amenzile restante.

Totodată, Grecia intenționează să accelereze procedurile de stabilire a limitelor oficiale ale litoralului și plajelor, prin modificarea modului de funcționare a comisiilor responsabile de aceste operațiuni.

Noile măsuri fac parte din strategia autorităților elene de a proteja accesul liber la plajă și de a combate ocuparea abuzivă a unor zone extrem de căutate de turiști în sezonul estival.