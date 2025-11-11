Conflictul a izbucnit după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a comentat public subiectul pensiilor de serviciu ale magistraților, afirmând că sistemul actual funcționează ca un „Caritas care nu putea să dureze la nesfârșit” și că plata acestor pensii se face cu bani „luați de la gura copiilor”.

Consiliul Superior al Magistraturii a considerat aceste afirmații ofensatoare și a decis să sesizeze Parchetul General, invocând posibila săvârșire a infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare. În comunicatul transmis luni, CSM a susținut că un astfel de discurs, mai ales venit din partea unui înalt demnitar, „depășește limitele criticii politice și alimentează ostilitatea publică față de magistrați”.

Marți dimineață, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de echilibru, cerând responsabilitate de ambele părți. Șeful statului a recunoscut că declarațiile vicepremierului au fost „nefericite”, dar a respins ferm intenția CSM de a transforma disputa într-un dosar penal.

El a precizat că nu va susține o eventuală procedură penală împotriva vicepremierului:

„Declarația doamnei vicepremier a fost nefericită, dar CSM exagerează. Nu voi semna cererea de avizare pentru urmărirea penală, dacă va veni. Nu poți fi urmărit penal pentru o opinie.”

Potrivit președintelui, libertatea de exprimare trebuie apărată, chiar și atunci când opiniile exprimate pot părea incomode. El a avertizat că interpretarea penală a unei declarații politice creează un precedent periculos, afectând climatul democratic și libertatea de dezbatere publică.

În intervenția sa, Nicușor Dan s-a adresat atât magistraților, cât și publicului, făcând apel la rațiune și respect reciproc între instituțiile statului. El a explicat că rolul CSM este esențial în apărarea independenței justiției, dar că reacția de acum riscă să fie percepută ca un act de presiune asupra discursului public.

„Discuțiile despre pensii și reforme sunt legitime într-o societate democratică. Nu trebuie să le transformăm în motive de anchete penale sau în instrumente de intimidare”, a transmis șeful statului, potrivit surselor de la Palatul Cotroceni.

Președintele a făcut referire și la problema de fond – pensiile de serviciu ale magistraților – considerând că sistemul actual trebuie revizuit, dar fără a genera conflicte între puterile statului.

„Avem o decizie administrativă, pensiile sunt egale cu salariile. Problema trebuie corectată”, a spus Nicușor Dan.

El a criticat faptul că tema a devenit una politizată, menționând că „a devenit un subiect de campanie politică și aceasta a transformat magistrații în vinovați de serviciu”.

În finalul intervenției, președintele a sugerat că situația ar putea fi rezolvată într-un termen scurt:

„Sper ca în cursul lunii noiembrie o să rezolvăm”, a spus Nicușor Dan, fără a oferi detalii despre măsurile concrete care ar putea fi luate.

Surse apropiate Administrației Prezidențiale afirmă că ar putea fi vizată o soluție de compromis, prin care pensiile de serviciu ale magistraților să fie păstrate, dar cu ajustări de calcul și plafonare progresivă, astfel încât sistemul să devină sustenabil.

Scandalul a reaprins una dintre cele mai sensibile teme din spațiul public românesc: echilibrul dintre independența justiției și responsabilitatea fiscală. În timp ce magistrații susțin că pensiile de serviciu reprezintă o garanție constituțională a independenței lor, o parte a societății civile și a mediului politic consideră aceste beneficii excesive și inechitabile.

Declarațiile Oanei Gheorghiu și reacția CSM au readus în atenție o dezbatere care riscă să devină un nou front de conflict între instituțiile statului.