Potrivit proiectului, persoanele aflate în funcţii de conducere sau decizie în instituţii publice vor fi obligate să respecte o „perioadă de reflecţie” de 12 luni, atât înainte, cât şi după încheierea mandatului sau funcţiei.

Restricţia preangajare presupune ca, timp de un an de la numirea, alegerea sau angajarea într-o funcţie publică, persoanele respective să nu desfăşoare activităţi de supraveghere sau control şi să nu participe la încheierea de contracte, în numele instituţiei, cu entităţi private unde au lucrat anterior, cu sau fără remuneraţie.

Restricţia postangajare interzice ca, timp de 12 luni după încetarea mandatului sau a funcţiei, persoanele care au ocupat astfel de poziţii să activeze, cu sau fără plată, la companii private cu care instituţia în care au lucrat a avut legături directe sau interese care pot afecta imparţialitatea şi transparenţa.

„Prin restricţia pre-angajare se înţelege condiţia impusă de lege persoanelor care deţin funcţii sau demnităţi publice ca pe o perioadă de 12 luni de la data numirii, alegerii sau angajării, să nu exercite activităţi de supraveghere sau control şi să nu participe la încheierea de contracte, în numele sau pe seama autorităţii sau instituţiei publice, cu persoana juridică de drept privat la care au desfăşurat o activitate profesională, cu titlu remunerat sau neremunerat, în ultimele 12 luni anterioare numirii, alegerii sau angajării. Prin restricţia post-angajare se înţelege interdicţia ca pe o perioadă de 12 luni de la încheierea mandatului sau încetarea funcţiei sau activităţii, să exercite activităţi profesionale, cu titlu remunerat sau neremunerat, la o persoană juridică de drept privat care se suprapun sau interferează din perspectiva atribuţiilor cu lista activităţilor derulate în ultimele 12 luni în cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi sunt de natură a afecta climatul de transparenţă şi imparţialitate în relaţia dintre autorităţile şi instituţiile publice şi persoana juridică de drept privat”, se arată în proiectul legislativ.

Noile reguli se vor aplica membrilor Guvernului, secretarilor de stat, consilierilor din Cancelaria Prim-Ministrului, personalului de la cabinetele demnitarilor şi consilierilor onorifici.

Legea vizează şi aleşii locali, conducerea unităţilor de învăţământ şi sănătate publică, membrii consiliilor de administraţie sau supraveghere, precum şi persoanele din conducerea companiilor, societăţilor şi regiilor naţionale sau locale unde statul deţine participaţii semnificative.

De asemenea, restricţiile se aplică şi personalului instituţiilor publice care administrează sau implementează programe şi proiecte finanţate din fonduri bugetare sau externe.

Iniţiatorii proiectului au explicat că aceste prevederi urmăresc să asigure un climat de imparţialitate şi transparenţă în relaţia dintre administraţia publică şi mediul privat. Legea are rolul de a preveni situaţiile în care foşti demnitari sau funcţionari pot beneficia de informaţii sau influenţă dobândite în funcţii publice pentru a obţine avantaje în mediul privat.

Proiectul de lege a fost deja aprobat de Senat, iar Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a dat votul final, ceea ce înseamnă că actul normativ urmează să fie trimis spre promulgare.