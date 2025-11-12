În prezent, rafinăria este oprită pentru lucrări de mentenanță, fără a fi afectat fluxul de aprovizionare. Totuși, în scenariul în care aceasta nu ar mai funcționa pe termen mediu și lung, România ar fi nevoită să importe o cantitate mai mare de combustibili, ceea ce ar reprezenta o vulnerabilitate energetică.

Nicușor Dan a subliniat că nu există riscul ca rafinăria să fie preluată de o companie paravan a Rusiei, datorită existenței unei comisii care verifică toate vânzările de companii cu importanță strategică.

„În linii mari Lukoil are în România o rafinărie şi vreo 100 de benzinării. Rafinăria, în acest moment, e închisă pentru mentenanţă, asta nu afectează fluxul. Pe termen mediu şi lung, daca ea nu ar mai rafina ne-ar obliga să importăm mai mult, asta este problema”, a declarat Nicuşor Dan.

Deși există interes pentru achiziționarea activelor Lukoil, autoritățile nu intenționează să accelereze procesul. Printre scenariile analizate se află și posibilitatea ca statul român să preia temporar rafinăria, într-un cadru legislativ special, pentru a garanta continuitatea activității și siguranța energetică națională.

„Nu există riscul ca ea să fie preluată de cineva, o firmă paravan a Rusiei, pentru că avem o comisie care evaluează toate vânzările de companii care au un interes strategic. Bineînțeles că există un interes ca ea să fie preluată, însă nimic nu ne obligă să ne grăbim cu acest proces. (…) există și varianta, care are nevoie de un cadru normativ special, ca pe o perioadă limitată ea să fie preluată de statul român”, a mai spus el.

În paralel, Guvernul pregătește măsuri legislative pentru preluarea controlului asupra activelor Lukoil din România. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că țara noastră va aplica ferm sancțiunile internaționale și nu va solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie stabilit de autoritățile americane.

Acesta a precizat că ministerul colaborează cu toate instituțiile relevante pentru a crea cadrul legal necesar conformării totale la regimul de sancțiuni, asigurând în același timp funcționarea rafinăriei Petrotel Ploiești și menținerea fluxului de aprovizionare cu produse petroliere.

„Protejăm securitatea energetică a României şi aplicăm ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil. Colegii mei din Ministerul Energiei lucrează în continuare, împreună cu toate autorităţile relevante, la crearea legislaţiei care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancţiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităţilor de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum şi de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieţei naţionale de combustibili”, a scris ministrul Bogdan Ivan marţi seară pe Facebook.

Ministrul a explicat că România trebuie să preia controlul companiei pentru a implementa integral măsurile internaționale, dar și pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajați și stabilitatea sistemului energetic național.

„România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaţionale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajaţi şi pentru a asigura stabilitatea şi securitatea sistemului energetic naţional”, a mai spus ministrul.

Sancțiunile impuse de Statele Unite vizează blocarea veniturilor care contribuie la finanțarea economiei de război a Rusiei. Deși România nu utilizează țiței rusesc, activitățile Lukoil pot fi afectate deoarece măsurile americane se aplică oricărei entități controlate în proporție de cel puțin 50% de companiile sancționate. În acest context, autoritățile române trebuie să decidă între trei opțiuni majore: permiterea vânzării activelor către un nou operator, preluarea directă de către stat sau menținerea activității actuale, asumând riscurile juridice și economice rezultate din aplicarea sancțiunilor.