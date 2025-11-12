Cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat marți o nouă creștere, pe fondul tensiunilor geopolitice și al efectelor sancțiunilor impuse de Statele Unite asupra sectorului energetic rusesc.

Prețul barilului de Brent a ajuns la 65,08 dolari, mai mult cu 1,02 dolari (+1,59%), iar West Texas Intermediate (WTI), reperul pieței americane, s-a apreciat la 60,98 dolari pe baril, în urcare cu 0,83 dolari (+1,41%).

Investitorii rămân atenți la consecințele economice ale restricțiilor aplicate companiilor petroliere din Rusia și la posibilele efecte asupra livrărilor globale. Surse citate de Reuters afirmă că Lukoil a declarat forță majoră pentru un zăcământ din Irak, eveniment considerat cel mai notabil rezultat de până acum al sancțiunilor recente.

„Noile sancţiuni americane împotriva principalilor producători şi exportatori de petrol din Rusia afectează exporturile de produse petroliere, ceea ce susţine preţurile în pofida unui surplus global de ţiţei”, a explicat Tamas Varga, analist al companiei PVM.

În același timp, Arabia Saudită, Irakul și Kuweitul se pregătesc să majoreze livrările de țiței către India în luna decembrie. Rafinăriile indiene caută alternative la petrolul rusesc, potrivit declarațiilor oferite de reprezentanți ai patru mari companii de profil.

Un alt element care a încurajat piețele este aprobarea de către Senatul american a unui acord bugetar menit să deblocheze finanțarea guvernului federal. „Aşteptările legate de redeschiderea guvernului stimulează prognozele de cerere”, a spus Phil Flynn, analist la Price Futures Group.

OPEC+ a decis la începutul lunii o creștere a producției cu 137.000 de barili pe zi începând din decembrie, urmând să amâne alte suplimentări în primul trimestru al lui 2026.

„Piaţa petrolului se confruntă cu un surplus considerabil în anul următor, ceea ce va menţine presiunea asupra preţurilor. Principalul factor este extinderea semnificativă a producţiei OPEC+”, au notat specialiștii Commerzbank într-un raport adresat investitorilor.

Potrivit aceleiași analize, organizația a adăugat deja circa 2 milioane de barili pe zi la producția globală din primăvară până acum, iar reluarea eliminării reducerilor voluntare în 2026 ar putea adăuga încă un milion de barili zilnic pe piață.