Această diferență semnificativă a determinat autoritățile să creeze mecanisme prin care amenzile să fie plătite și veniturile să ajungă la bugetele locale, așa cum se întâmplă în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Ministrul a explicat că, dacă un cetățean dintr-un oraș precum Suceava primește o amendă în București, banii trebuie să fie virați la bugetul local al municipiului de domiciliu. În lipsa plății, bugetul local este privat de aceste venituri.

„În ce privește sancțiunile contravenționale la regimul rutier, în Uniunea Europeană media de achitare a acestor amenzi este undeva la 90%. În România acest procent este 38-40%. E o diferență majoră. Și atunci noi trebuie să creionăm mecanisme prin care ai greșit, ești sancționat, nu se întâmplă nimic altceva decât că acea sancțiune trebuie plătită. Așa cum în toate țările Uniunii Europeane se întâmplă acest lucru și aceste mecanisme din pachet vin să ajute plata acestor obligații, pentru că amenzile contravenționale trebuie să se facă venit la bugetul autorității locale unde domiciliază contravenientul”, a declarat Cseke Attila la Digi24.

Pachetul de legi pregătit de Guvern urmărește să scurteze procedurile și să crească rata de achitare a amenzilor rutiere, astfel încât România să ajungă la nivelul de 90% înregistrat în UE.

„Și atunci acest buget local este lipsit de acest venit dacă cetățeanul nu plătește. Pachetul vine cu mecanisme prin care scurtează aceste proceduri, astfel încât să încercăm să ajungem și noi acolo unde sunt toate statele membre ale Uniunii Europeane și încă o dată este vorba despre acea categorie de persoane care nu își plătesc aceste obligații față de bugetul local sau nu își plătesc amenzile la regimul rutier”, a mai spus ministrul.

Noile mecanisme vizează în principal sancțiunile pentru încălcări ale legislației rutiere, cum ar fi oprirea în locuri interzise. Amenzile aferente punctelor de penalizare trebuie achitate în termen de 90 de zile lucrătoare. Dacă contravenientul nu respectă acest termen, sancțiunea „se agravează” prin suspendarea permisului de conducere, ceea ce stimulează plata amenzilor restante.

Ministrul a precizat că pachetul de legi care include aceste modificări va intra săptămâna viitoare în procedura de avizare interministerială, urmând ca ulterior să fie adoptat pentru a aduce România mai aproape de standardele Uniunii Europene în ceea ce privește plata amenzilor rutiere și disciplina în trafic.