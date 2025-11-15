În București, întreruperile vor începe luni, 17 noiembrie, când vor fi afectați consumatorii de pe Strada Amiral Ioan Murgescu, precum și din zonele adiacente Străzii Căminului și Șoselei Pantelimon, între Bulevardul Ferdinand și Strada Ritmului, în intervalul 09:00-17:00.

Tot în aceeași zi, alimentarea va fi întreruptă pe Strada General Ion Dragalina, împreună cu lateralele Bogdan Petriceicu Hașdeu, Izvor și Pretorienilor, între orele 10:00 și 14:00, a informat Rețele Electrice Muntenia.

Marți, 18 noiembrie, oprirea va afecta Strada Doamnei la numărul 8 și perimetrul format din străzile Doamnei, Victoriei, Academiei și Regina Elisabeta, precum și Drumul Ciorogârla la numărul 371, în intervalul 09:00-17:00.

Miercuri, 19 noiembrie, întreruperea va viza Bulevardul Petrila și zona în care funcționează o benzinărie, împreună cu străzile Pietroșița, Șoseaua București-Târgoviște, Rămurele, Verbinelor, Curtișoara, Dunăcești, Aldeni, Salva, Săveni, Lonea, Cristești, Redea și străzile din apropiere, între orele 09:00 și 17:00.

În județul Ilfov, întreruperile programate vor începe luni, 17 noiembrie, în localitatea Afumați, pe Strada Găneasa, între Șoseaua București-Urziceni și Strada Moinești, între orele 09:00 și 17:00. În aceeași zi, la Petrăchioaia vor fi afectate Strada Școlii, DG Radu, Jiului, Someșului, Crișului, Duzilor, Siret și străzile adiacente, în același interval orar. Tot luni va fi întrerupt curentul pe Drumul Ciorogârla la numerele 297-299, între orele 09:00 și 17:00, iar la Buftea vor fi afectați agenții economici din zona Promateris SA, între orele 11:00 și 18:00.

Marți, 18 noiembrie, în localitatea Dascălu vor fi afectați atât consumatorii casnici, cât și mai mulți agenți economici, inclusiv General Impex 2020 și Stația de Epurare Dascălu-APAVOL SA. Întreruperile vor cuprinde străzile 1 Mai, Mureș, Plevnei, Sibiului, Crizantemelor, Izvor, Eroilor, Independenței, Victoriei, Bujorului, Someșului, Crișului și zonele adiacente.

Sunt incluse și străzile Sportului, Școlii, Agricultori, Salcâmilor, Călărași, Ialomiței, Apusului, Câmpina și cele din apropiere, precum și agenți economici precum Moara Berlin Dascălu, între orele 09:00 și 17:00. Tot marți, în Cornetu vor fi afectate Strada Barajului și zonele Zăvoiului, Gheorghiță Stanciu, Cornilor și Constructorului, în același interval orar.

În Petrăchioaia întreruperile vor viza străzile Cameliei, Crăiței, Spicului, Nuferilor, Brebeneilor, Iasomiei, Narcisei, Afumați și zonele adiacente, precum și Strada Cireșului, Bradului, Miron Ancu, Măceșului, Șocului, Lămâiței, Teiului și străzile din împrejurimi, între orele 09:00 și 17:00. Tot marți, la Afumați vor rămâne fără curent consumatorii de pe Strada Vasile Alecsandri, Zambilei, Speranței, Trandafirului, Crinului și Iasomiei, precum și cei de pe Strada Ion Slavici, Mihail Sadoveanu, Ion Luca Caragiale, Islazului, Alexandru Vlahuță, Mircea Eliade, Tudor Arghezi, Ion Creangă și George Coșbuc.

Întreruperile se extind pe Șoseaua București-Urziceni între Autostrada A0 și Strada Găneasa, precum și pe străzile Alunului, Radu de la Afumați, Eleganței, Albăstrelelor, Macului și Mihai Eminescu, în intervalul 09:00-17:00.

Miercuri, 19 noiembrie, în Pantelimon întreruperea va afecta Strada Dolj, Aleea Gorj, Primăverii, Vâlcea, Oaș, precum și Strada Răscoalei, Banat, Ulmilor, Oltenia, Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu, Transilvania, Intrarea Polonă, Teleorman și Caraș-Severin, între orele 09:00 și 17:00. În Dascălu, oprirea va cuprinde străzile Cernica, Sucevița, Suzana, Voroneț, Putna, Cozia și zonele adiacente, precum și agenți economici precum Vânători 2 Moara și Dezmembrări Auto Vânători.

Vor fi afectate și străzile Moldovița, BM Real Internațional, Retezat, Făgăraș, Ciucaș, Bucegi, Parâng și zonele apropiate, împreună cu străzile Carpați, Hațeg, Intrarea Retezat, Oituz, Ion Creangă, Lacului, Petre Ispirescu, Lucian Blaga și I. L. Caragiale, precum și străzile Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, Mihai Eminescu și Stejarului. În aceeași zi, în Petrăchioaia întreruperea va afecta agenții economici din zona Grandios Măineasca, precum și străzile Carpați, Bucegi, Intrarea Bucegi, Rodnei, Intrarea Rodnei, Sinești și zonele din apropiere, între orele 09:00 și 17:00. La Corbeanca vor fi afectate Strada Radarului, Strada Șocului, Strada Floarea Soarelui și zonele adiacente, în același interval. În Bragadiru, Strada Safirului la numărul 46C, împreună cu străzile din apropiere, va rămâne fără curent între orele 09:00 și 17:00.

Joi, 20 noiembrie, în Dascălu oprirea va cuprinde străzile Tismana, Cozia, Govora, Horezu, Afumați și zonele adiacente, precum și Stația de Epurare Dascălu-APAVOL SA, între orele 09:00 și 17:00. În Petrăchioaia întreruperea va afecta agenți economici din zona Vânători 2 Moara, în același interval orar.

În județul Giurgiu, întreruperile vor începe luni, 17 noiembrie, în localitatea Miloșești, în zonele Lacul Alb, Strada Drumul Mare și Strada Școlii, între orele 09:00 și 17:00. Tot luni, la Herăști oprirea va viza Strada Discotecii, Strada Cooperativei, Strada Popa Vișan, Strada Udriște Năsturelu, Strada Miloș Obrenovici, Strada Lunca Mică, Strada Lăutarilor, DJ401, Strada Puțul Școlii, Strada Muzeului și Strada Lacului, în același interval.

În Miloșești va fi afectată și Strada Iezerului, între orele 09:00 și 17:00. Tot luni, în zona Străzii Călugăreni vor fi afectați mai mulți agenți economici, inclusiv farmacii, magazine și operatori telecom, între orele 09:00 și 11:00. În Frătești, oprirea va afecta Strada Mărului, între orele 09:00 și 17:00, iar în Gogoșari va fi afectată zona Străzii Paulina Pascu, în același interval.

Marți, 18 noiembrie, în Drăgăneasca întreruperea va afecta Strada Bisericii, între orele 08:30 și 16:30. În Satu Nou vor fi afectate toate străzile, între orele 08:30 și 13:30. În Toporu oprirea va include agenți economici din zona Gării CFR, între orele 08:30 și 13:30. În Gogoșari vor fi afectați consumatorii de pe DJ504A și Strada Paulina Pascu, între orele 09:00 și 17:00. În Frătești, Strada Mărului va rămâne fără curent între orele 09:00 și 17:00, iar în Giurgiu întreruperea va viza Strada Crizantemei în același interval.

Miercuri, 19 noiembrie, în Drăgăneasca vor fi afectate DC54 la numărul 80, Strada Principală, Strada Apusului și Strada Răsăritului la numărul 92, între orele 08:30 și 16:30. În Frătești, Strada Plopilor va rămâne fără curent între orele 09:00 și 17:00.

Joi, 20 noiembrie, întreruperile vor continua în Frătești, pe Strada Plopilor, între orele 09:00 și 17:00. În Giurgiu va fi afectată din nou Strada Crizantemei, în același interval, iar în Gogoșari oprirea va viza Strada Dispensarului. Vineri, 21 noiembrie, întreruperea va afecta Strada Salciei din Frătești și Strada Dispensarului din Gogoșari, între orele 09:00 și 17:00.