De anul viitor, am putea cumpăra energie electrică mai ieftină chiar de la vecinii care au panouri solare. O lege recentă le permite oamenilor, firmelor mici sau instituțiilor să se unească într-o „comunitate de energie”. În aceste comunități, oamenii pot produce și folosi electricitatea împreună, fără să fie nevoie să treacă prin rețeaua națională.

De exemplu, într-un bloc din centrul orașului care are panouri solare pe acoperiș, vecinii ar putea să devină parte dintr-o astfel de comunitate. Până acum, panourile produceau energie doar pentru spațiile comune ale blocului. Acum, vecinii pot împărți energia între ei și cu mici afaceri, primării sau alte instituții, pot să vândă sau să cumpere electricitate prin contracte directe.

Costurile de transport vor fi mai mici pentru că energia se folosește pe rețeaua locală, de joasă tensiune. De asemenea, se pot crea rețele private, cum ar fi un cartier de blocuri noi care își face o rețea proprie cu panouri pe acoperiș sau un mic parc fotovoltaic la marginea cartierului. Această rețea poate funcționa independent, pe propriile conducte.

Ca să nu mai depindă de rețea și de furnizori, comunitățile de energie trebuie să cumpere echipamente pentru a produce și stoca energia. Pentru asta, vor putea folosi fonduri europene și alte surse publice.

„În Germania, într-un sat, o gospodărie economisește până la 750 de euro pe an pentru că poate să folosească energia produsă local în acea comunitate”, a explicat fondatul EFdeN pentru Pro TV.

ANRE trebuie să decidă până la sfârșitul anului cum se vor înscrie comunitățile de energie într-un registru național și cum se vor calcula prețurile pentru oamenii care se alătură lor.

Un prosumator este cineva care produce și consumă energie electrică în același timp. Oricine poate deveni prosumator dacă instalează panouri solare care produc mai multă energie decât consumă. Pentru a deveni prosumator, e nevoie de o investiție inițială, care depinde de mărimea sistemului, locul unde este instalat și prețul panourilor cu montaj. După aceasta, apar costuri anuale pentru întreținere și reparații, dacă e nevoie.

Câștigul unui prosumator depinde de câtă energie produce și cât consumă. Beneficiile pot fi economii la factura de curent sau, dacă există surplus, venituri suplimentare de la furnizorul de energie pentru energia livrată în rețea.

Există mai multe tipuri de prosumatori:

Rezidențiali – produc energie acasă.

Cooperative energetice – conduse de cetățeni sau asociații de locuințe.

Comerciali – școli, spitale sau alte instituții.

Pentru a fi certificat ca prosumator, trebuie să îndeplinești câteva condiții:

Să ai propriul spațiu conectat la rețeaua electrică.

Să produci energie regenerabilă pentru consum propriu.

Activitatea ta principală să nu fie producerea de energie.

Să poți consuma, stoca și vinde energia produsă.

Dacă ai mai multe locuri de consum cu același furnizor, să poți deconta energia între ele.

Prosumatorii care au sisteme de până la 400 kW pot vinde energia produsă furnizorilor cu care au contract. Certificarea se face prin operatorul de distribuție la care este racordat sistemul.