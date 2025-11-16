Avocatul Gelu Pușcaș atrage atenția asupra indiferenței din asociațiile de proprietari
Gelu Pușcaș, avocat specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii legate de administrarea proprietăților, avertizează că indiferența generalizată în rândul locatarilor costă pe toată lumea și afectează funcționarea blocurilor. Potrivit acestuia, ședințele de bloc sunt dominate de o minoritate vocală, în timp ce majoritatea locatarilor nu participă sau nu se implică, lăsând problemele nerezolvate.
Avocatul a explicat că, de ani buni, asistăm la degradarea nu doar a spațiilor comune, ci și a mentalității și responsabilității locatarilor. În timp ce apartamentele individuale sunt întreținute, scările și spațiile comune rămân adesea murdare, cu pereți deteriorați și fără implicare din partea proprietarilor. Unele acțiuni individuale, cum ar fi scoaterea caloriferelor sau blocarea încercărilor de igienizare, duc la disconfort termic și probleme pe termen lung, inclusiv igrasie și costuri mai mari.
Potrivit spuselor sale, puțini locatari verifică listele de întreținere, modul de calcul al facturilor sau dacă lucrările efectuate sunt reale și corect împărțite, ceea ce a dus la situații absurde: administratori cu mai multe imobile personale și blocuri cu probleme financiare grave.
Adunările generale la bloc sunt slab reprezentate, iar deciziile sunt luate de o minoritate
Avocatul a mai atras atenția că adunările generale, deși foarte mediatizate, sunt slab reprezentate, iar deciziile sunt luate de o minoritate, uneori cu interese proprii. În plus, deși locatarii reclamă lipsa apei calde, căldurii sau reparațiilor, foarte puțini contactează furnizorii sau fac sesizări oficiale, preferând să critice administratorii fără implicare reală.
Gelu Pușcaș a criticat și modul în care este aplicată legislația privind asociațiile de proprietari, subliniind că interpretările diferă de la un sector la altul, iar amenzile și presiunea au dus la o fugă masivă de responsabilitate din partea celor care ar putea rezolva problemele.
Locatarii se uită doar la totalul de plată, fără să verifice modul de calcul, transparența sau corectitudinea administrării
Avocatul a mai spus că indiferența se manifestă și în relația cu reclamagiii, persoane care terorizează blocurile prin strigăte, amenințări sau blocarea ședințelor, în timp ce majoritatea locatarilor rămân pasivi. Uneori, intervențiile pentru restabilirea ordinii au necesitat implicarea poliției, instanțelor sau primăriei.
Pușcaș a mai atras atenția că, paradoxal, administratorii cu probleme sunt uneori realeși de aceiași oameni care i-au dat afară deoarece locatarii se uită doar la totalul de plată, fără să verifice modul de calcul, transparența sau corectitudinea administrării. Gelu Pușcaș a subliniat că fără implicare, transparență, susținerea oamenilor corecți și participare la adunări, situația nu se va schimba. El a arătat că respectul și recunoștința trebuie să fie pentru cei care continuă să se implice și să reziste în ciuda dificultăților.
„𝐈𝐍𝐃𝐈𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍Ț𝐀 𝐂𝐀𝐑𝐄 𝐍𝐄 𝐂𝐎𝐒𝐓Ă 𝐏𝐄 𝐓𝐎Ț𝐈. Ș𝐞𝐝𝐢𝐧ț𝐚 𝐝𝐞 𝐛𝐥𝐨𝐜: 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐥 𝐮𝐧𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐧 𝐜𝐞𝐢 𝟓%… ș𝐢 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝟏𝟎𝟎%
De ani buni asistăm la degradarea lentă, dar sigură, a vieții în asociațiile de proprietari. Nu doar la nivel de pereți și calorifere, ci la nivel de mentalitate, implicare și responsabilitate.
În apartament: lux și confort.
Pe scară: mizerie, pereți scorojiți și zero interes.
Unul a scos caloriferul „că oricum nu încălzește”. Altul a blocat orice încercare de igienizare. Rezultatul?
Disconfort termic pentru cei de la parter și etajul superior.
Igrasie, pereți umezi și costuri mai mari pe termen lung.
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧ță 𝐟𝐚ță 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞 î𝐧𝐭𝐫𝐞ț𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞
Puțini s-au întrebat vreodată ce plătesc, cum se calculează, dacă lucrările sunt reale sau dacă facturile sunt împărțite corect.
Așa au apărut situațiile absurde în care:
– administratorii aveau “șapte case”,
– iar blocurile aveau “găuri” de miliarde și probleme cu apa și căldura.
𝐀𝐝𝐮𝐧𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥ă – 𝐮𝐧 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐮 𝐯𝐢𝐧𝐞 (𝐦𝐚𝐢) 𝐧𝐢𝐦𝐞𝐧𝐢
Deși subiectul a explodat în media, participarea este la pământ.
În schimb, la colțul blocului și pe banca din față e plin de specialiști.
Dar la ședință – liniște.
Și atunci, cine decide?
O minoritate vocală, uneori cu interese proprii.
𝐕𝐫𝐞𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐢 𝐛𝐮𝐧𝐞, 𝐝𝐚𝐫 𝐟ă𝐫ă 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞
Toți reclamă lipsa apei calde, căldurii, reparațiilor.
Dar foarte puțini sună furnizorul, fac sesizări sau cer diminuarea facturii.
E mai ușor să-l certăm pe administrator, nu?
De parcă ar fi acționar la compania de utilități…
𝐈𝐧𝐠𝐞𝐫𝐢𝐧ț𝐚 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚ț𝐢𝐞𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐞 – 𝐮𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭
Noua legislație a fost interpretată în toate felurile.
Sectorul X aplică într-un fel, orașul Y în alt fel.
Amenzi pe bandă rulantă, frică, presiune și…
O fugă masivă de responsabilitate din partea celor care chiar ar putea face treabă.
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧ță 𝐟𝐚ță 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐞, 𝐟𝐚ță 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐢ț𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 ș𝐢 𝐟𝐚ță 𝐝𝐞… 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞
Puțini mai încearcă să repare ceva la nivel legislativ.
Pe rețelele sociale, însă, părerile curg.
Doar că în 90% din cazuri:
sunt greșite,
induc în eroare,
fac mai mult rău decât bine.
𝐑𝐞𝐜𝐥𝐚𝐦𝐚𝐠𝐢𝐢𝐢 ș𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢𝐢 – 𝐧𝐨𝐮𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥 𝐚𝐥 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚ț𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫
Există blocuri unde 1–2 persoane terorizează un întreg imobil.
Strigă, amenință, fac reclamații non-stop, blochează ședințe.
Iar majoritatea nu spune nimic. Frică, neputință… și indiferență.
Noroc că prin unele locuri, oamenii din conducere au avut tăria să meargă până la capăt:
poliție,
instanțe,
primărie…
și au reușit să restabilească ordinea.
Dar cu mult stres și costuri.
Un singur leac pentru reclamagii:
să plătească din buzunarul lor.
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧ț𝐚 𝐟𝐚ță 𝐝𝐞 𝐧𝐞𝐬𝐢𝐦ț𝐢𝐫𝐞
Orice bloc are oameni care țipă, jignesc și dau lecții, dar nu se implică în nimic.
La ședință, însă, devin foarte curajoși.
Și pentru că nimeni nu spune nimic, situația scapă rapid de sub control.
Uneori chiar și cu violență.
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧ță 𝐟𝐚ță 𝐝𝐞 𝐡𝐨ț𝐢𝐞
Paradoxul asociațiilor:
Un administrator prins cu probleme e dat afară…
…doar ca doi ani mai târziu să fie votat înapoi. De aceiași oameni.
De ce?
Pentru că unii se uită DOAR la totalul de plată.
Nu la ce plătesc, nu la cum se calculează, nu la transparență.
𝐀𝐝𝐞𝐯ă𝐫𝐮𝐥 𝐝𝐮𝐫𝐞𝐫𝐨𝐬
Fără:
implicare,
transparență,
susținere pentru oamenii corecți,
participare la adunări,
…nu se schimbă absolut nimic.
Această indiferență generalizată este motivul pentru care trăim în blocuri unde ne certăm, dar nu schimbăm nimic.𝐑𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭 ș𝐢 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐧𝐨ș𝐭𝐢𝐧ță 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 î𝐧𝐜ă 𝐫𝐞𝐳𝐢𝐬𝐭ă ș𝐢 𝐬𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜ă”, a scris Gelu Pușcaș, sâmbătă, pe pagina publică de Facebook „Consultanta Asociatii Proprietari”.
