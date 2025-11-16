Gelu Pușcaș, avocat specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii legate de administrarea proprietăților, avertizează că indiferența generalizată în rândul locatarilor costă pe toată lumea și afectează funcționarea blocurilor. Potrivit acestuia, ședințele de bloc sunt dominate de o minoritate vocală, în timp ce majoritatea locatarilor nu participă sau nu se implică, lăsând problemele nerezolvate.

Avocatul a explicat că, de ani buni, asistăm la degradarea nu doar a spațiilor comune, ci și a mentalității și responsabilității locatarilor. În timp ce apartamentele individuale sunt întreținute, scările și spațiile comune rămân adesea murdare, cu pereți deteriorați și fără implicare din partea proprietarilor. Unele acțiuni individuale, cum ar fi scoaterea caloriferelor sau blocarea încercărilor de igienizare, duc la disconfort termic și probleme pe termen lung, inclusiv igrasie și costuri mai mari.

Potrivit spuselor sale, puțini locatari verifică listele de întreținere, modul de calcul al facturilor sau dacă lucrările efectuate sunt reale și corect împărțite, ceea ce a dus la situații absurde: administratori cu mai multe imobile personale și blocuri cu probleme financiare grave.

Avocatul a mai atras atenția că adunările generale, deși foarte mediatizate, sunt slab reprezentate, iar deciziile sunt luate de o minoritate, uneori cu interese proprii. În plus, deși locatarii reclamă lipsa apei calde, căldurii sau reparațiilor, foarte puțini contactează furnizorii sau fac sesizări oficiale, preferând să critice administratorii fără implicare reală.

Gelu Pușcaș a criticat și modul în care este aplicată legislația privind asociațiile de proprietari, subliniind că interpretările diferă de la un sector la altul, iar amenzile și presiunea au dus la o fugă masivă de responsabilitate din partea celor care ar putea rezolva problemele.

Avocatul a mai spus că indiferența se manifestă și în relația cu reclamagiii, persoane care terorizează blocurile prin strigăte, amenințări sau blocarea ședințelor, în timp ce majoritatea locatarilor rămân pasivi. Uneori, intervențiile pentru restabilirea ordinii au necesitat implicarea poliției, instanțelor sau primăriei.

Pușcaș a mai atras atenția că, paradoxal, administratorii cu probleme sunt uneori realeși de aceiași oameni care i-au dat afară deoarece locatarii se uită doar la totalul de plată, fără să verifice modul de calcul, transparența sau corectitudinea administrării. Gelu Pușcaș a subliniat că fără implicare, transparență, susținerea oamenilor corecți și participare la adunări, situația nu se va schimba. El a arătat că respectul și recunoștința trebuie să fie pentru cei care continuă să se implice și să reziste în ciuda dificultăților.