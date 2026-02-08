Dacă mergi cu tractorul pe drumurile publice fără numere și fără asigurare, riști să primești amenzi foarte mari, care pot fi costisitoare pentru orice fermier.

Un exemplu concret este cazul unui fermier care a fost oprit de poliție în trafic și a primit aproape 4.000 de lei amendă, deoarece tractorul său nu avea numere de înmatriculare și nici poliță RCA de asigurare. La începutul fiecărui an, fermierii încep să-și facă calculele privind cheltuielile pentru ITP-ul utilajelor agricole, dar și pentru asigurarea acestora atunci când circulă pe drumurile publice.

În ceea ce privește ITP-ul, lucrurile sunt de obicei mai simple, deoarece primăriile pot ajuta fermierii și pot aduce verificarea tehnică mai aproape, astfel încât să fie mai ușor accesibilă. În schimb, obținerea unei asigurări este mai complicată și, de regulă, mai costisitoare.

Asigurarea rămâne obligatorie pentru toate vehiculele care circulă pe drumurile publice, iar aceasta include, desigur, și tractoarele. Pe lângă asigurare, tractoarele trebuie să fie înmatriculate sau înregistrate la primărie, primind numere galbene pentru a putea circula legal.

Un fermier a povestit pe un grup de discuții pentru agricultori că o rudă a lui a primit 3.800 de lei amendă pentru că tractorul său nu avea nici număr și nici asigurare.

Realizarea ITP-ului este mai ușoară dacă mai mulți fermieri se organizează împreună și fac cereri colective, scrie Agrointel. Un agricultor a explicat că, dacă vrei să obții cartea de identitate pentru utilaj, trebuie să trimiți o cerere la RAR.

În cazul în care există mai multe tractoare, RAR-ul poate veni direct și efectua ITP-ul pe loc, pentru toate utilajele implicate.

„Trebuie să faci o cerere și să o trimiți pe mail la RAR. Asta dacă vrei să faci carte de identitate. Dar au venit și pentru ITP dacă sunt mai multe utilaje”, a explicat acesta.

Un alt fermier a povestit că, în localitatea lui, primăria se ocupă de tot procesul: anunță fermierii cu o dată fixă pentru ITP, vine cu laboratorul mobil RAR și realizează o listă cu toți cei care dețin tractoare și alte utilaje agricole, astfel încât verificarea să se desfășoare rapid și organizat.

„La mine se ocupă primăria, ne anunță la o dată fixă să venim la ITP, vine RAR-ul cu un laborator mobil, se face o listă cu toți posesorii de tractoare și alte utilaje agricole”, a transmis fermierul.

Costul pentru ITP la tractoare poate să difere în funcție de mai mulți factori, însă, în general, este vorba despre câteva sute de lei. De exemplu, un fermier din orașul Turda, județul Cluj, a plătit suma de 340 de lei pentru efectuarea ITP-ului la un tractor de mărime medie.

Este important de știut că ITP-ul este obligatoriu pentru toate vehiculele care au capacitatea de a circula cu o viteză mai mare de 25 de kilometri pe oră.