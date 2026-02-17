ISU recomandă pregătirea unor provizii suficiente pentru cel puțin trei zile. Cetățenii sunt îndemnați să pregătească un rucsac de urgență care să includă hrană, apă, medicamente, haine și pături pentru toți membrii familiei, inclusiv pentru copii și persoane în vârstă.

De asemenea, este recomandată verificarea persoanelor apropiate care ar putea avea nevoie de sprijin, cum sunt persoanele în vârstă sau cele cu dizabilități.

Autoritățile sugerează realizarea unui plan în situația în care sistemul de încălzire nu mai funcționează. Pot fi identificate din timp spații încălzite unde persoanele se pot adăposti, cum ar fi locuința unui prieten sau un spațiu public.

ISU recomandă izolarea termică a locuinței și protejarea conductelor de apă împotriva înghețului. În plus, populația este îndemnată să rămână informată prin canalele oficiale, inclusiv prin sistemul RO-Alert și prin consultarea paginii Administrației Naționale de Meteorologie.

Totodată, cetățenii sunt încurajați să participe la cursuri de prim ajutor pentru a ști cum să acționeze în caz de degerături sau hipotermie.

Pentru gospodării, autoritățile recomandă achiziționarea și depozitarea unor materiale utile iarna, precum sare sau nisip pentru gheață, lopată, spărgător de gheață, racletă și perie pentru zăpadă, precum și combustibil pentru sistemul de încălzire.

ISU transmite că șoferii trebuie să își pregătească mașinile în cazul în care deplasarea este necesară.

Aceștia sunt sfătuiți să verifice rucsacul de supraviețuire din mașină și să se asigure că au o pătură caldă la îndemână.

Autoritățile recomandă efectuarea unei revizii pentru a verifica funcționarea corectă a vehiculului. Trebuie controlat nivelul de antigel, lichidul de curățare a parbrizului și uleiul.

De asemenea, este necesară verificarea farurilor și a luminilor de avarie, precum și utilizarea anvelopelor de iarnă și a lanțurilor antiderapante.

ISU recomandă menținerea rezervorului de combustibil cât mai plin în caz de înzăpezire. Acumulatorul și sistemul de aprindere trebuie să fie în stare bună, iar bornele bateriei să fie curățate.

Șoferii trebuie să se asigure că sistemul de încălzire și dezghețare funcționează eficient. Este indicată verificarea ștergătoarelor de parbriz și a nivelului lichidului de curățare.

Autoritățile mai recomandă verificarea funcționării termostatului și a eventualelor fisuri în sistemul de eșapament. Se menționează că inhalarea monoxidului de carbon este letală.

În plus, trebuie verificat nivelul și densitatea uleiului, precum și utilizarea unui combustibil adecvat sezonului.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că, în intervalul 17 februarie, ora 10 – 18 februarie, ora 12, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben, care vizează precipitații însemnate cantitativ, polei și intensificări ale vântului.

În intervalul 17 februarie, ora 20 – 18 februarie, ora 12, Capitala se va afla sub incidența unei avertizări meteorologice cod portocaliu, care vizează ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă și viscol.

Totodată, pentru perioada 17 februarie, ora 10 – 19 februarie, ora 10, a fost emis un mesaj de informare meteorologică ce vizează răcirea vremii.