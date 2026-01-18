Incidentul a avut loc în noaptea de 18 ianuarie 2026, când sistemul de supraveghere radar a identificat un grup de drone rusești la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România.

Două aeronave de luptă F-16, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești, au fost puse în pregătire pentru o misiune de monitorizare aeriană, însă misiunea a fost anulată după aproximativ 10 minute, deoarece țintele au dispărut de pe radare, iar aeronavele au rămas la sol. Mesajul RO-Alert a fost transmis populației la ora 01:21, iar starea de alertă a încetat la ora 01:40, informează Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

„Duminică, 18 ianuarie, în jurul orei 01.15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a identificat un grup de drone aeriene ale Federaţiei Ruse care evoluau în spaţiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România. Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, au primit ordin de pregătire a misiunii de monitorizare aeriană. Ca urmare a dispariţiei ţintelor de pe radare, misiunea a fost anulată după aproximativ 10 minute, aeronavele rămânând la sol”, au informat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. De la începutul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei, au fost raportate peste 70 de atacuri cu drone în proximitatea frontierei României.

O dronă a fost găsită în curtea unui localnic din județul Vrancea, însă Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Informațiile apărute în spațiul public sugerează că este posibil să nu fie vorba despre o dronă întreagă, ci despre bucăți pe care localnicul le-ar fi adus de pe un câmp din apropiere.

Reprezentanții Poliției Vrancea au transmis că o dronă a căzut în curtea unui imobil, înainte ca cercetările să fie preluate de MApN.

Populația din nordul județului Tulcea a primit anterior alt RO-Alert. Acesta a fost transmis pe 2 ianuarie, în jurul orei 12:00, ca urmare a semnalării posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Autoritățile au precizat că alerta a avut un caracter preventiv și a vizat protejarea populației civile.

„Astăzi, în jurul orei 12:00, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj de informare şi avertizare prin sistemul RO-Aert către populaţia din zona de nord a judeţului Tulcea. Mesajul are caracter preventiv şi vizează posibilitate căderii unor obiecte din spaţiul aerian”, au transmis reprezentanții ISU Tulcea.

Decizia de a emite mesajul RO-Alert pe 2 ianuarie a fost luată după informări transmise de Statul Major al Forțelor Aeriene, care monitorizează permanent spațiul aerian de frontieră. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a subliniat că țintele detectate erau în mișcare către zona de frontieră dintre România și Ucraina, însă natura exactă a acestora nu a fost dezvăluită.

„Decizia transmiterii mesajului RO-Alert a fost luată în urma unei informări primite de la Statul Major al Forţelor Aeriene, care, prin mijloacele proprii de supraveghere, a detectat existenţa unor ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina”, au precizat pompierii.

Mesajele transmise cetățenilor recomandă respectarea unor măsuri minime de siguranță, precum adăpostirea temporară și urmarea cu atenție a indicațiilor autorităților, adaptate evoluției situației. ISU Tulcea precizează că nu există motive de panică, însă vigilența rămâne esențială în astfel de contexte.

De asemenea, pompierii recomandă populației să se informeze doar prin canalele oficiale și prin sistemul RO-Alert, evitând răspândirea de zvonuri sau informații neverificate. Orice incident sau situație neobișnuită trebuie raportată imediat prin numărul unic de urgență 112.