Mesajul a fost transmis în jurul orei 12:00 și are un caracter preventiv, potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea.

„Astăzi, în jurul orei 12:00, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj de informare şi avertizare prin sistemul RO-Aert către populaţia din zona de nord a judeţului Tulcea. Mesajul are caracter preventiv şi vizează posibilitate căderii unor obiecte din spaţiul aerian”, au transmis reprezentanții ISU Tulcea.

Conform autorităților, decizia de a alerta populația a fost luată după o informare primită de la Statul Major al Forțelor Aeriene, care monitorizează permanent spațiul aerian din zona de frontieră.

„Decizia transmiterii mesajului RO-Alert a fost luată în urma unei informări primite de la Statul Major al Forţelor Aeriene, care, prin mijloacele proprii de supraveghere, a detectat existenţa unor ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina”, au precizat pompierii.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre natura exactă a țintelor detectate, subliniind însă că măsura are scop exclusiv preventiv și urmărește protejarea populației civile.

În mesajele transmise, cetățenilor li se recomandă să respecte măsuri minime de siguranță, precum adăpostirea temporară și urmarea strictă a indicațiilor transmise de autorități, în funcție de evoluția situației. ISU Tulcea subliniază că nu este cazul panicii, dar că vigilența rămâne esențială în astfel de contexte.

Totodată, pompierii fac apel la populație să urmărească doar informațiile transmise prin canale oficiale și prin sistemul RO-Alert, evitând răspândirea zvonurilor sau a informațiilor neverificate. Orice incident sau situație neobișnuită observată trebuie semnalată imediat la numărul unic de urgență 112.

Context regional tensionat

Alerta transmisă vineri nu este un incident izolat. Un mesaj similar a fost emis și joi, după atacuri desfășurate de forțele ruse pe teritoriul Ucraina, în apropierea graniței cu România. În ultimele luni, zona de nord a județului Tulcea a mai fost vizată de avertizări preventive, ca urmare a conflictului din Ucraina și a riscurilor asociate desfășurării operațiunilor militare în proximitatea teritoriului românesc.

Autoritățile centrale și locale anunță că situația este monitorizată permanent, iar populația va fi informată în timp real în cazul apariției unor noi riscuri.