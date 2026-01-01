UPDATE: Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a revenit joi, 1 ianuarie, cu mai multe informații. Acesta a transmis că sistemul de supraveghere al MApN a identificat vehicule aeriene lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcţia Ismail.

De asemenea, acesta a subliniat faptul că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, iar cele două avioane F16 s-au întors la bază în siguranţă.

„Razboiul și teroarea nu țin cont nici de revelion, nici de Sfântul Vasile. In prima zi a anului au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din imediata vecinatate a frontierei cu România. Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naționale a identificat vehicule aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcția Ismail. În jurul orei 10.00, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza preventiv zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea. La ora 10.17, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert, iar starea de alertă a încetat la ora 11.00. Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, iar cele doua avioane F16 tocmai s-au întors la bază în siguranță. Forțele Armatei Române monitorizează permanent situația și acționează preventiv pentru siguranța cetățenilor și a teritoriului național”, a scris Miruţă pe Facebook.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Știrea inițială: Ministerul Apărării a informat că, joi, 1 ianuarie, forțele ruse au efectuat noi atacuri cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene situate în apropierea frontierei cu România. Sistemul de supraveghere al MApN a identificat vehicule aeriene lansate de Rusia către porturile ucrainene de la Dunăre, în zona Ismail.

”Joi, 1 ianuarie, au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România. Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naţionale a identificat vehicule aeriene lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcţia Ismail”, anunţă, joi, Ministerul Apărării.

Conform sursei, în jurul orei 10:00, două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au decolat pentru a supraveghea zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea. Ulterior, la ora 10:17, locuitorii din nordul județului au primit un mesaj RO-Alert.

”Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional”, a precizat sursa citată.

ISU Tulcea a precizat că mesajul RO-Alert transmis populației are scop preventiv și semnalează posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian. Autoritatea recomandă respectarea măsurilor de siguranță și adăpostirea, dacă situația o impune.

”Transmiterea mesajului RO-Alert a fost realizată ca urmare a unei informări primite din partea Statul Major al Forţelor Aeriene, care, prin mijloacele specifice de supraveghere, a identificat ţinte aflate în deplasare către zona de graniţă dintre România şi Ucraina. Recomandăm cetăţenilor să îşi păstreze calmul, să citească cu atenţie mesajele transmise prin sistemul RO-ALERT, să se informeze exclusiv din surse oficiale şi să anunţe de îndată la numărul unic de urgenţă 112 orice incident sau situaţie deosebită observată”, a precizat ISU Tulcea.

Nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgenţă 112 ca urmare a acestui mesaj.