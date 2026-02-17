Vremea extremă determină suspendarea cursurilor în județul Giurgiu, unde toate unitățile de învățământ vor funcționa exclusiv online miercuri, 18 februarie 2026. Decizia a fost luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în contextul avertizării cod portocaliu de ninsoare abundentă și viscol puternic.

„Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu a fost convocat la ședință extraordinară marți, 17 februarie a.c., în vederea analizării și aprobării Planului de măsuri dispus în contextul atenționării tip Cod portocaliu de ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului și viscol, valabilă în perioada 17.02.2026, ora 20:00 – 18.02.2026, ora 12:00, în județul Giurgiu”, au specificat cei de la ISU Giurgiu.

Măsura vizează toate școlile și liceele din județ, iar elevii nu se vor prezenta fizic la cursuri. Autoritățile au transmis că hotărârea a fost adoptată pentru a preveni situații de risc generate de depunerea unui strat consistent de zăpadă și de intensificările puternice ale vântului.

„În cadrul şedinţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu, care a avut loc astăzi, a fost adoptată hotărârea de suspendare a cursurilor cu prezenţă fizică în toate unităţile de învăţământ din judeţul Giurgiu, acestea urmând să se desfăşoare în sistem online, în data de 18 februarie, din cauza vremii nefavorabile de vânt ploi şi de ninsoare abundentă care poate ajunge la un strat de zăpadă de o jumătate de metru”, se arată într-un comunicat de presă, emis marţi, de ISU Giurgiu.

La momentul anunțului, în județul Giurgiu ploua și vântul sufla cu putere, iar temperaturile coborâseră până la 2 grade Celsius. Meteorologii au emis pentru acest județ o avertizare cod portocaliu valabilă în intervalul 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00, perioadă în care se vor înregistra ninsori abundente, strat de zăpadă de 20–50 de centimetri și rafale de vânt de 60–85 km/h, cu viscol și vizibilitate redusă sub 50 de metri.

Vremea severă afectează și Capitala, unde prima instituție de învățământ superior care anunță suspendarea cursurilor este Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Conducerea universității a decis anularea tuturor activităților didactice programate pentru miercuri, 18 februarie 2026, în contextul codului portocaliu emis pentru municipiul București.

Reprezentanții instituției au precizat că măsura are ca scop protejarea studenților și a cadrelor didactice, în condițiile în care se anunță ninsori abundente și viscol.

„Pentru siguranța studenților, a cadrelor didactice și a întregii comunități universitare, toate activitățile didactice se suspendă pe parcursul zilei de miercuri, 18 februarie 2026. Acestea vor fi reprogramate și recuperate ulterior, în conformitate cu deciziile adoptate la nivelul fiecărei structuri academice”, precizează universitatea.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente și viscol pentru București și 12 județe: Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Vrancea și Galați. Alerta intră în vigoare marți, la ora 20:00, și expiră miercuri, la ora 12:00.

În Muntenia și în sudul Moldovei, meteorologii anunță depunerea unui strat de zăpadă de 20–50 de centimetri, echivalentul a 20–50 l/mp. Rafalele de vânt vor atinge 60–85 km/h, cu intensificări mai puternice în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași, unde viscolul va troieni zăpada și va reduce semnificativ vizibilitatea.

Pentru București, prognoza specială indică, în intervalul 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 8:00, precipitații mixte, urmate de ninsoare consistentă în timpul nopții. Stratul de zăpadă va ajunge, în general, la 20–35 de centimetri, iar ulterior, până pe 19 februarie, ora 10:00, se vor mai adăuga 5–10 centimetri, astfel încât grosimea totală va varia între 25 și 45 de centimetri.

Vântul va sufla cu rafale de 50–70 km/h, determinând viscol și scăderea vizibilității. Temperaturile maxime vor fi de 2–3 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la -5 grade în noaptea de miercuri spre joi. În paralel cu avertizarea cod portocaliu, Capitala se află și sub informare meteorologică de răcire accentuată a vremii, precum și sub cod galben pentru precipitații însemnate cantitativ și polei.