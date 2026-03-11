Potrivit specialiștilor, această raportare trebuie realizată de un număr semnificativ de operatori economici din România. Estimările arată că aproximativ 400.000 – 450.000 de firme intră sub incidența legislației, dintr-un total de circa 1,2 milioane de operatori economici înregistrați la nivel național.

Practic, între 33% și 40% dintre companiile din România ar putea fi vizate de această obligație legală.

„Este pentru prima dată când operatorii economici din România trebuie să raporteze date privind risipa alimentară, iar această cerință nu trebuie tratată superficial. Discutăm despre o raportare serioasă și complexă, care necesită o analiză atentă a fluxurilor interne și documente pregătite corect. Pentru a evita capcane birocratice, interpretări greșite ale obligațiilor legale sau depunerea incompletă a documentației, este recomandat ca aceste documente să fie pregătite cu sprijinul unui avocat. În contextul în care reducerea risipei alimentare este o prioritate la nivelul Uniunii Europene, riscul de controale este ridicat, iar companiile trebuie să trateze această obligație cu maximă responsabilitate”, explică Elena Grecu, avocat și fondator Grecu Partners.

Conform ghidului prezentat de avocați, operatorii economici trebuie să transmită raportarea pe platforma națională dedicată gestionării risipei alimentare, disponibilă pe site-ul Ministerului Agriculturii.

În același timp, raportul trebuie publicat și pe website-ul propriu al companiei.

Înainte de transmiterea datelor, firmele trebuie să verifice dacă informațiile sunt corecte, complete și susținute de documente interne relevante, care reflectă modul în care au fost gestionate cantitățile de alimente și măsurile aplicate pentru prevenirea risipei.

“În situația în care operatorul economic nu deține un website, obligația de publicare nu se aplică. Cu toate acestea, planul de diminuare a risipei alimentare trebuie întocmit, păstrat și pus la dispoziția autorităților competente la cerere”, explică avocata Elena Grecu.

Obligația se aplică tuturor operatorilor economici din sectorul agroalimentar, conform Regulamentului (CE) nr. 178/2002. În această categorie intră companiile implicate în orice etapă a lanțului alimentar.

Printre acestea se numără:

-producători agricoli și ferme (legume, fructe, zootehnie, piscicultură, apicultură);

unități de procesare alimentară, precum fabrici de lactate, abatoare, fabrici de conserve sau unități de panificație;

-distribuitori și comercianți, inclusiv depozite logistice, supermarketuri, hipermarketuri sau magazine alimentare;

-operatori din sectorul HORECA, precum restaurante, cantine, hoteluri, cafenele, patiserii sau firme de catering.

Conform legislației în vigoare, operatorii economici trebuie să implementeze cel puțin două măsuri de prevenire și reducere a risipei alimentare, respectând ierarhia stabilită de Legea nr. 217/2016.

Printre măsurile prevăzute se numără:

-responsabilizarea actorilor din lanțul agroalimentar;

-vânzarea produselor aproape de expirarea termenului de valabilitate la preț redus;

-transferul gratuit al alimentelor către operatori receptori pentru consum uman;

-utilizarea alimentelor pentru hrana animalelor;

-transformarea produselor improprii în compost sau biogaz;

-direcționarea subproduselor de origine animală către unități de procesare autorizate.

„În practică, observăm că multe companii nu sunt încă pregătite pentru această raportare, fie pentru că nu au implementat măsuri interne de prevenire a risipei alimentare, fie pentru că nu au centralizat datele necesare. Termenul-limită de 31 martie se apropie rapid, iar operatorii economici trebuie să trateze această obligație cu maximă seriozitate, deoarece raportarea presupune documentarea măsurilor aplicate pe întregul lanț operațional”, avertizează Elena Grecu.

Nerespectarea obligației de raportare sau transmiterea incompletă a datelor poate atrage sancțiuni semnificative, amenzile putând ajunge până la 40.000 de lei.